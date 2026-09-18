TP.HCM thu hồi hơn 145 ha 'đất vàng'

Theo quyết định của UBND TP.HCM, tổng diện tích 1.450.101,8 m2 (hơn 145 ha) đất được thu hồi theo 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) được cấp cho Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương) và đăng ký biến động góp vốn bằng QSDĐ cho Công ty CP đầu tư và phát triển Tân Thành.

Sau khi thu hồi, khu đất sẽ được tổ chức bàn giao cho Thành ủy TP.HCM tiếp nhận, quản lý theo nội dung bản án của TAND cấp cao tại Hà Nội. UBND TP.HCM cũng giao UBND P.Bình Dương phối hợp Sở NN-MT quản lý hiện trạng khu đất trong quá trình tổ chức bàn giao; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi lấn, chiếm, sử dụng đất trái pháp luật.

S Ự HÌNH THÀNH KHU 'ĐẤT VÀNG'

Tổng công ty Bình Dương (trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương trước đây) có tiền thân là Xí nghiệp sản xuất hàng cao su 3.2 Sông Bé được thành lập năm 1982 theo quyết định của Tỉnh ủy Sông Bé (năm 1997 chia tách thành tỉnh Bình Dương và Bình Phước). Năm 2003, UBND tỉnh Bình Dương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương (Khu liên hợp) với diện tích khoảng 4.300 ha để tạo quỹ đất phát triển các dự án công nghiệp, dịch vụ, đô thị cao cấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Khu đất hơn 145 ha ở P.Bình Dương vừa được UBND TP.HCM ra quyết định thu hồi Ảnh: Đỗ Trường

Sau khi được phê duyệt, năm 2004, Tổng công ty Bình Dương có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bình Dương giao diện tích 570 ha đất để thực hiện dự án sân golf, trung tâm thương mại, trung tâm thể thao giải trí quốc tế, khu nhà ở… và được chấp thuận. Ngay sau đó, Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng với Ban quản lý Khu liên hợp để tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư các công trình tạo lực cho Khu liên hợp.

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, năm 2011, Tổng công ty Bình Dương lập dự án để UBND tỉnh Bình Dương trình Bộ Xây dựng xin cấp phép xây dựng các dự án sân golf, trường đua và dịch vụ khác; trong đó khu D (hơn 145 ha) có tên gọi của dự án là CLB sân golf và Khu nghỉ dưỡng Đảo Hồ Điệp.

S AI PHẠM GÂY THIỆT HẠI HÀNG NGÀN TỈ ĐỒNG

Theo bản án phúc thẩm ngày 28.12.2022 của TAND cấp cao tại Hà Nội, trong các năm 2012 - 2013, UBND tỉnh Bình Dương ký quyết định giao khu đất hơn 145 ha cho Tổng công ty Bình Dương theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật, giá đất để tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao cho Tổng công ty Bình Dương tại thời điểm có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là phải áp dụng giá đất năm 2012.

Tuy nhiên, tại thời điểm năm 2012, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt đơn giá để tính tiền sử dụng đất của năm 2006 là 51.914 đồng/m2. Bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội xác định việc áp dụng giá đất năm 2006 là trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước trên 761 tỉ đồng. Ngoài ra, TAND cấp cao tại Hà Nội còn chỉ ra sai phạm trong việc không xác định giá trị QSDĐ của khu đất hơn 145 ha khi cổ phần hóa Tổng công ty Bình Dương, gây thiệt hại cho nhà nước hàng ngàn tỉ đồng.

Vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Bình Dương được TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử năm 2022 liên quan đến 27 bị cáo. Trong đó, nhiều cựu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cũ bị phạt tù. Riêng ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương, lãnh mức án 14 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên buộc Tổng công ty Bình Dương nộp bổ sung trên 761 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước, đồng thời thu hồi hơn 145 ha đất, giao cho Tỉnh ủy Bình Dương (nay là Thành ủy TP.HCM) tiếp nhận, quản lý.