TP.HCM 'thu khủng' từ đất

9 dự án thu về 52.599 tỉ đồng

Theo đó, UBND TP.HCM vừa ban hành các quyết định phê duyệt giá đất đối với 9 dự án bất động sản trên địa bàn TP trước khi sáp nhập mở rộng địa giới hành chính, dự kiến sẽ thu về cho ngân sách 52.599 tỉ đồng.

Trong 9 dự án nói trên, dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ do Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ làm chủ đầu tư thu về số tiền lớn nhất, lên đến 27.317 tỉ đồng. Tiếp đến là dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm thuộc khu chức năng số 2a (dự án có tên thương mại là Lotte Eco Smart City) thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm với số tiền 16.190 tỉ đồng. Trong khi đó, khu đất 14,8 ha TP.Thủ Đức (cũ) do Công ty TNHH bất động sản Nguyên Phương làm chủ đầu tư mang về 3.469 tỉ đồng. Khu đất này được TP dùng để thanh toán theo hợp đồng BT cho dự án đường Song hành cao tốc Long Thành - Dầu Giây từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc. Một dự án nữa là khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng ở H.Bình Chánh (cũ) do Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Khang Phúc làm chủ đầu tư, với số tiền 2.689 tỉ đồng. Dự án khu dân cư tại P.Phú Thuận, Q.7 (cũ, nay là P.Phú Thuận, TP.HCM) do Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư cũng được duyệt giá đất, với số thu dự kiến là 2.222 tỉ đồng.

Chỉ riêng dự án Lotte Eco Smart City đã thu về cho ngân sách TP.HCM hơn 16.000 tỉ đồng Ảnh: N.H

Ngoài ra, dự án khu dân cư Phú Thuận tại P.Phú Thuận, Q.7 (cũ) do Công ty cổ phần đầu tư Anh Tuấn làm chủ đầu tư, được phê duyệt giá đất với số thu là 513 tỉ đồng. Dự án khu nhà ở thương mại Phú Định Riverside tại P.6, Q.8 (cũ, nay là P.Bình Đông) do Công ty TNHH MTV địa ốc Sài Gòn Nam Đô làm chủ đầu tư được phê duyệt giá đất 143 tỉ đồng. Dự án chung cư Phương Việt tại P.6, Q.8 (cũ) do Công ty cổ phần đầu tư Phương Việt làm chủ đầu tư được phê duyệt giá đất 38 tỉ đồng. Phần diện tích đất giao bổ sung tại P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức (cũ, nay là P.Long Trường, TP.HCM) thuộc dự án khu nhà ở Nam Phan do Công ty cổ phần đầu tư Nam Phan làm chủ đầu tư được phê duyệt giá đất 18 tỉ đồng.

Một lãnh đạo Sở NN-MT TP.HCM đánh giá, trên địa bàn TP.HCM (cũ) công tác xác định giá đất và thu ngân sách từ đất đạt kết quả nổi bật nhất, với tổng thu từ đất đến nay đã đạt trên 65.319 tỉ đồng, tương đương 90,72% chỉ tiêu cả năm 2025 là 72.000 tỉ đồng. Ngoài 9 dự án lớn kể trên, nguồn thu đã thực hiện trong 6 tháng là hơn 12.720 tỉ đồng từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, thu từ chuyển nhượng bất động sản. Nếu các doanh nghiệp hoàn tất việc đóng nghĩa vụ tài chính đất, đây sẽ là khoản thu cực lớn, đặc biệt là so với các năm gần đây mức thu từ đất trên địa bàn TP.HCM dưới mức 20.000 tỉ đồng/năm. Thậm chí có các năm mức thu thấp hơn dự toán tương đối lớn. Đồng thời, Sở cũng đã trình phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư và thương mại đa chức năng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng giá trị khởi điểm cho 3 khu là 5.705 tỉ đồng.

Có thể thu về khoảng 200.000 tỉ đồng

Chỉ với 9 dự án được phê duyệt giá đất cụ thể trong nửa đầu năm nay, TP đã thu về hơn 52.599 tỉ đồng, chiếm gần 81% tổng thu ngân sách từ đất. Điều này cho thấy dư địa nguồn thu từ đất còn rất lớn nếu các dự án bất động sản được giải phóng, đồng thời cũng phản ánh thực trạng nguồn thu từ đất đai tại TP.HCM lâu nay vẫn phụ thuộc rất lớn vào công tác định giá đất phục vụ tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cho các dự án bất động sản.

TS Trần Việt Anh, Phó hiệu trưởng thường trực Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, nhận xét từ sau khi các nghị định của Chính phủ về khung giá đất và phương pháp định giá đất được ban hành, nhiều dự án lớn ở TP.HCM rơi vào tình trạng "đắp chiếu" hoặc chậm triển khai chỉ vì chưa xác định được giá đất cụ thể. Trên địa bàn hiện có hơn 150 dự án phải ngừng triển khai, trong đó có tới 60 - 70% dự án bị tắc ở khâu định giá đất để tính tiền sử dụng đất. Nếu được phê duyệt giá đất và hoàn tất nghĩa vụ, có thể đóng góp cho ngân sách hàng chục ngàn tỉ đồng.

Từ ngày luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn chính thức có hiệu lực đã tháo gỡ một phần vướng mắc trong công tác xác định giá đất tại TP.HCM. Đặc biệt, quy định mới cho phép thuê đơn vị tư vấn giá độc lập, rút ngắn quy trình và giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết. Việc áp dụng các phương pháp định giá đất mới sẽ giúp tháo gỡ các ách tắc liên quan đến định giá đất, từ đó giúp nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất tăng mạnh trong những năm tới đây. Với địa phương có quỹ đất đô thị giá trị lớn và nhu cầu phát triển dự án cao như TP.HCM, chỉ cần giải quyết dứt điểm khoảng 100 dự án đang tồn đọng, nguồn thu ngân sách từ đất hoàn toàn có thể tăng thêm từ 150.000 - 200.000 tỉ đồng trong vài năm tới.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM Lê Hoàng Châu nhấn mạnh: Trong bối cảnh thu ngân sách từ sản xuất - kinh doanh chịu nhiều áp lực do khó khăn kinh tế, nguồn thu từ đất đai tiếp tục giữ vai trò chủ lực cho ngân sách TP.HCM. Năm 2025, chỉ tiêu thu ngân sách từ đất mà khu vực TP.HCM đặt ra là 72.000 tỉ đồng, đã vượt trên con số 33.000 tỉ đồng của năm 2024 (thực tế chỉ thu về 20.000 tỉ đồng - PV). Vì thế, việc tháo gỡ nút thắt định giá đất không chỉ giúp tăng nguồn thu cho ngân sách, mà còn giải phóng nguồn cung bất động sản cho thị trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục phát triển dự án, góp phần phục hồi nền kinh tế TP.

"Nhiều năm qua, TP.HCM để lỡ nguồn thu rất lớn từ đất đai chỉ vì ách tắc ở khâu định giá. Nếu các vướng mắc này được tháo gỡ, nguồn thu ngân sách TP.HCM từ đất sẽ bùng nổ mạnh mẽ", ông Châu nói.

Thực tế đã chứng minh chỉ 9 dự án dự kiến đã thu về hơn 52.000 tỉ đồng đóng góp ngân sách trong nửa năm đầu 2025 là con số đủ sức thuyết phục để TP.HCM quyết liệt hơn trong việc tháo gỡ các vướng mắc định giá đất. Nếu TP triển khai mạnh mẽ một "chiến dịch" rà soát, tháo gỡ cho các dự án vướng định giá, không chỉ nguồn thu ngân sách sẽ tăng vọt mà còn kích hoạt làn sóng đầu tư bất động sản mới, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ổn định thị trường nhà đất trong những năm tới đây.

Nếu hàng trăm dự án còn đang vướng mắc thủ tục định giá đất được tháo gỡ, nguồn thu ngân sách từ đất của TP hoàn toàn có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với hiện tại. Đặc biệt sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, địa giới hành chính của TP.HCM mới được mở rộng với quy mô rất lớn, nguồn thu từ đất đối với "siêu đô thị" TP.HCM cũng sẽ tăng mạnh vào những năm sau này.