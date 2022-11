TP.HCM: Thượng úy công an bắt gọn nghi phạm cướp tài sản cầm dao giằng co với người phụ nữ

Theo đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 18.11, thượng úy Nguyễn Hoàng Long - cán bộ đội Điều tra tổng hợp Công an Q.Tân Phú trên đường từ Trường đại học Cảnh sát nhân dân về đơn vị (Q.Tân Phú).

Khi đến trước căn nhà trên đường Lũy Bán Bích (P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú) thì nghe có tiếng tri hô "cướp, cướp" và thấy một người đàn ông trên tay cầm con dao đang giằng co với một người phụ nữ.

Anh Long ngay lập tức lao vào khống chế và cùng người dân xung quanh bắt giữ nghi phạm, giao cho Công an P.Tân Thới Hòa.





Tại cơ quan công an, người này khai nhận tên Huỳnh Diệu (48 tuổi, ngụ Q.11). Do thiếu tiền nên Diệu đã đi cướp tài sản kiếm tiền trả nợ. Hiện Công an Q.Tân Phú tiếp tục điều tra và xử lý nghi phạm theo quy định của pháp luật.