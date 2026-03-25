TP.HCM: Tiếp tục áp dụng quản lý các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt

Theo đó, căn cứ điểm b khoản 1 điều 58 luật Quy hoạch số 112/2025 (có hiệu lực kể từ ngày 1.3.2026) quy định về điều khoản chuyển tiếp.
Căn cứ yêu cầu quản lý, phát triển của TP.HCM trong giai đoạn lập quy hoạch tổng thể thành phố và công tác triển khai lập các quy hoạch đô thị, nông thôn theo các quy định pháp luật hiện hành.
Để tránh tình trạng ách tắc khi giải quyết hồ sơ hành chính liên quan quy định về thời hạn hiệu lực của các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xã trên địa bàn TP.HCM, ảnh hưởng đến công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP.HCM.
UBND TP.HCM chỉ đạo UBND các phường, xã, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục áp dụng quản lý các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000, tỷ lệ 1/2.000; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000; quy hoạch chung xã đã được phê duyệt trên TP.HCM cho đến hết thời kỳ quy hoạch hoặc thời hạn quy hoạch hoặc đến khi được thay thế (dự kiến trước ngày 31.12.2027) theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình tiếp tục áp dụng quản lý các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chung xã, đối với từng trường hợp cụ thể phải đảm bảo quy hoạch cấp dưới tuân thủ quy hoạch cấp trên.
Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các quy hoạch, cần phải rà soát xem xét điều chỉnh các quy hoạch cấp dưới (quy hoạch phân khu/quy hoạch chung xã) phù hợp quy hoạch cấp trên (quy hoạch chung thành phố).
