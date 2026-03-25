TP.HCM tính cho thuê đất lắp trạm sạc xe điện tại 19 bến xe buýt

Báo cáo của Sở Xây dựng nêu: Hiện nay, TP.HCM có 179 tuyến xe buýt, với 2.112 phương tiện, trong đó có 1.301 xe buýt điện, chiếm khoảng 62% tổng số xe.

Giai đoạn 2025 - 2030, thành phố dự kiến chuyển đổi thêm 3.011 xe buýt chạy dầu, CNG sang xe điện, gồm 1.537 xe thay thế phương tiện cũ và 1.474 xe đầu tư mới.

Theo Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đang quản lý 25 bến, bãi phục vụ giao thông công cộng bằng xe buýt, với tổng diện tích hơn 120.000 m². Các bến, bãi hiện chưa có trụ sạc, gây khó khăn cho các đơn vị vận tải trong việc cân đối thời gian và kế hoạch sạc pin.

Do đó, Sở Xây dựng đề xuất cho thuê một phần diện tích tại 19 bến, bãi xe buýt để lắp đặt trạm sạc ô tô điện, gồm: Văn Thánh, Sài Gòn, Chợ Lớn, Đầm Sen, Tân Phú, khu chế xuất Linh Trung 2, bãi hậu cần kỹ thuật Linh Đông, Hiệp Thành, Thới An, Hóc Môn, Tân Quy, An Nhơn Tây, Lê Minh Xuân, điểm đầu cuối tuyến xe buýt đường Trần Đại Nghĩa, bến xe buýt quận 8 cũ, cầu Kênh Lộ, Cần Giờ, Củ Chi và Bình Thái.

Tổng diện tích các bến, bãi này gần 110.000 m², trong đó diện tích cho thuê hơn 25.000 m². Riêng 4 bến xe buýt quận 8 cũ, Sài Gòn, Chợ Lớn và Bình Thái sẽ được lắp đặt mỗi bến 3 tủ đổi pin xe máy điện.

Việc cho thuê quyền khai thác tài sản tại 19 bến, bãi sẽ được thực hiện thông qua đấu giá, thời hạn 7 năm. Sở Xây dựng ước tính tổng doanh thu từ hình thức này gần 180 tỉ đồng trong 7 năm.

Các trạm sạc sẽ ưu tiên phục vụ xe buýt điện từ 21 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, với hệ thống cổng CCS2 và phần mềm điều khiển mở, cho phép tất cả loại xe buýt điện đều có thể sạc.

Lãnh đạo sở đánh giá việc lắp đặt trụ sạc tại các bến, bãi này không chỉ giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng, mà còn khai thác hiệu quả tài sản công, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách và thúc đẩy xã hội hóa đầu tư.



