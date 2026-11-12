TP.HCM tính giao đất mở rộng Bệnh viện Nguyễn Thị Thập, hướng đến 500 - 600 giường

Chiều 12.11, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng đoàn công tác khảo sát việc mở rộng Bệnh viện Nguyễn Thị Thập (Bệnh viện quận 7 cũ).

Bệnh viện Nguyễn Thị Thập đang quá tải, cần đầu tư xây mới

TS-BS Nguyễn Thế Vũ, Giám đốc bệnh viện, cho biết mỗi ngày đơn vị tiếp nhận 1.600 - 1.700 lượt khám ngoại trú, gấp 4 - 5 lần công suất thiết kế ban đầu là 400 lượt, trong đó 93,6% bệnh nhân có bảo hiểm y tế. Bệnh viện có 100 giường nội trú nhưng số bệnh nhân thực tế trên 170. Để đáp ứng nhu cầu, đơn vị phải sắp xếp, dồn các khu vực để kê thêm giường.

Bệnh viện Nguyễn Thị Thập nằm ở vị trí trung tâm khu vực Nam Sài Gòn, kết nối giao thông thuận lợi với các khu vực xung quanh. Bệnh viện định hướng phát triển lên hạng 1, đồng thời phát triển các chuyên khoa sâu như trung tâm đột quỵ.

Bệnh nhân đi khám bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Thị Thập chiều 12.11 ẢNH: DUY TÍNH

Nếu được giao cơ sở Trạm y tế phường Tân Mỹ liền kề, diện tích khoảng 5.000 m², bệnh viện sẽ sửa chữa, cải tạo để phát triển các chuyên khoa tai mũi họng, tim mạch, nội tiết; đồng thời hỗ trợ hoạt động của trạm y tế cho đến khi đơn vị này có cơ sở mới.

Ở giai đoạn 2, bệnh viện dự kiến đầu tư 926 tỉ đồng, trong đó 160 tỉ đồng dành cho thiết bị y tế, để xây dựng 3 khối nhà mới. Nếu được bổ sung quỹ đất của trạm y tế, bệnh viện sẽ điều chỉnh phương án xây dựng cho phù hợp.

TS-BS Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết nếu được giao thêm 5.000 m² đất của Trạm y tế phường Tân Mỹ, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập sẽ có tổng diện tích khoảng 17.000 m², hướng đến quy mô 500 - 600 giường, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

Khu đất Trạm y tế phường Tân Mỹ dự kiến giao cho Bệnh viện Nguyễn Thị Thập, TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Tận dụng quỹ đất để mở rộng bệnh viện

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá Bệnh viện Nguyễn Thị Thập có những bước phát triển tích cực, thể hiện qua số lượt khám ngoại trú, điều trị nội trú và số ca phẫu thuật tăng.

Ông cho rằng việc nâng cao năng lực y tế tại khu vực quận 7 cũ, hiện gồm 4 phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận và Phú Thuận, không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của các khu vực lân cận.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, khu vực này có khoảng 420.000 dân. Với định mức 35 giường bệnh/10.000 dân, cần khoảng 1.480 giường. Trong khi đó, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập hiện có 100 giường.

Vì vậy, cần đánh giá năng lực các cơ sở y tế ngoài công lập, đồng thời nghiên cứu phát triển những chuyên khoa như nhi khoa, chấn thương chỉnh hình và các chuyên khoa sâu phù hợp nhu cầu.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng đoàn công tác khảo sát việc mở rộng Bệnh viện Nguyễn Thị Thập ẢNH: DUY TÍNH

Về phương án đầu tư, thành phố định hướng tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư công đã được thông qua; đồng thời rà soát, tận dụng trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, kết hợp các khu đất liền kề có chức năng y tế để mở rộng cơ sở.

Đối với Bệnh viện Nguyễn Thị Thập, khuôn viên hiện hữu gần 12.000 m², Trạm y tế phường Tân Mỹ có khoảng 5.000 m², việc kết hợp hai khu đất sẽ tạo thêm không gian phát triển, cải thiện cảnh quan, môi trường và điều kiện làm việc cho nhân viên y tế.

Trong thời gian chuẩn bị địa điểm mới cho Trạm y tế phường Tân Mỹ, ông Nguyễn Phước Lộc chỉ đạo Bệnh viện Nguyễn Thị Thập cần phối hợp hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động cho trạm.

Bệnh viện Nguyễn Thị Thập sẽ được mở rộng để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong khu vực ẢNH: DUY TÍNH

Ông Lộc yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ hỗ trợ và hoàn thiện thủ tục pháp lý xây dựng trạm y tế tại vị trí mới. Bệnh viện cũng cần sắp xếp lại các khu chức năng, chuyển hoạt động khám bệnh sang khu vực phù hợp để dành thêm không gian cho các khoa, phòng chuyên môn, tăng giường bệnh.

Sở Y tế được giao phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh phương án đầu tư, sửa chữa, nâng cấp bệnh viện và trạm y tế. Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan rà soát, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn xây dựng Trạm y tế phường Tân Mỹ và phương án điều chuyển vốn đầu tư giai đoạn 2 của Bệnh viện Nguyễn Thị Thập.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý ngay từ đầu, bảo đảm việc mở rộng bệnh viện và xây dựng trạm y tế đúng quy định, phát huy hiệu quả quỹ đất, nâng cao năng lực y tế cơ sở và khám, chữa bệnh cho người dân phía nam TP.HCM.