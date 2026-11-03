Bệnh viện tại TP.HCM tuyển hàng trăm bác sĩ nội trú

Từ ngày 23 - 31.10, khoảng 30 bệnh viện (BV) trực thuộc Sở Y tế TP.HCM thông báo tuyển bác sĩ nội trú (BSNT) giai đoạn 2026 - 2029. Không chỉ BV đa khoa mà cả các BV chuyên khoa sâu như Tâm thần, Bình Dân, Hùng Vương, Ung bướu, Răng hàm mặt, Da liễu, Viện Tim, các BV sản, nhi... cũng có nhu cầu.

Việc tuyển dụng nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu cho ngành y tế TP.HCM, đồng thời đặt ra bài toán dài hạn: làm thế nào để thu hút người tài, tạo điều kiện cho họ trưởng thành và giữ chân họ.

Các bác sĩ nội trú phụ mổ và học tập tại phòng mổ Bệnh viện Tai mũi họng TP.HCM

ẢNH: BSCC

Nhiều bệnh viện tuyển hàng chục bác sĩ nội trú

BV đa khoa Bình Dương hằng năm tiếp nhận gần 600.000 lượt bệnh ngoại trú và 100.000 lượt nội trú. BV đang chuẩn bị các điều kiện để đưa cơ sở 1.500 giường vào hoạt động. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Vì vậy, BV có nhu cầu thu hút 57 BSNT thuộc 31 chuyên ngành, gồm nội tim mạch, chấn thương chỉnh hình, hồi sức cấp cứu - chống độc, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, ngoại thần kinh…

Đứng thứ hai là BV đa khoa khu vực Hóc Môn với 35 BSNT ở hầu hết chuyên khoa. Lãnh đạo BV nhấn mạnh, BSNT không chỉ là nhân sự kế thừa mà còn là hạt nhân phát triển chuyên môn, được tạo điều kiện quy hoạch cán bộ nguồn, dẫn dắt chuyên khoa và đóng góp cho sức khỏe cộng đồng.

Kế đến là BV đa khoa Nguyễn Thị Thập (BV Quận 7 cũ) tuyển 23 BSNT thuộc 12 chuyên ngành, gồm gây mê hồi sức, cấp cứu, mắt, chẩn đoán hình ảnh, nội tim mạch và các vị trí chuyên môn khác. BV Y học cổ truyền cần tuyển 22 BSNT, từ chuyên khoa y học cổ truyền đến da liễu thẩm mỹ, lão khoa, ung thư, phục hồi chức năng. BV Trưng Vương cần 20 BSNT; BV Lê Văn Việt (BV Quận 9 cũ) tuyển 18 BSNT thuộc 13 chuyên khoa; BV Nhi đồng 2 tuyển 14 BSNT thuộc 8 chuyên khoa.

Ngoài ra, BV Nguyễn Tri Phương, Lê Văn Thịnh tuyển 11 BSNT/BV; BV An Bình tuyển 8 BSNT. BV Nhân dân 115, BV Ung bướu, BV Chấn thương chỉnh hình cũng thông báo thu hút BSNT. Viện Tim cũng tuyển 8 BSNT.

Tiếp nhận ngay bác sĩ nội trú khi ra trường

BV Nhân dân 115 là BV đa khoa chuyên sâu tuyến cuối của TP.HCM. Hiện BV triển khai các giai đoạn xây dựng và khai thác cơ sở mới giai đoạn 2026 - 2030, hướng đến phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu, toàn diện về điều trị đột quỵ và các kỹ thuật cao.

Các bác sĩ nội trú về tiết niệu học tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ẢNH: BSCC

BS CK.II Trần Văn Sóng, Giám đốc BV Nhân dân 115, cho biết BV đăng ký tuyển dụng BSNT với Sở Y tế để được phân bổ. BV tuyển 6 chuyên ngành với khoảng 10 - 12 BSNT giai đoạn 2026 - 2029. BSNT tham gia chương trình của thành phố được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 36 của HĐND TP.HCM và cam kết gắn bó với BV sau khi hoàn thành đào tạo.

Lãnh đạo BV đánh giá chương trình có ý nghĩa thiết thực, giúp BSNT được hỗ trợ trong quá trình học tập và có định hướng việc làm sau tốt nghiệp. Khi hoàn thành đào tạo và có chứng chỉ hành nghề, BS có thể được BV tiếp nhận làm việc theo nhu cầu đã đăng ký. Chương trình có sức hút bởi được triển khai tại nhiều trường đại học trên cả nước, đồng thời kết nối đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực của BV.

Tại BV Nhân dân 115, BSNT còn được định hướng tham gia đào tạo, sinh hoạt khoa học, nghiên cứu và cải tiến chất lượng. Việc phân công công tác sau đào tạo dự kiến căn cứ nhu cầu chuyên môn, năng lực và vị trí việc làm.

Giữ chân bác sĩ nội trú không chỉ là câu chuyện thu nhập

BV đa khoa Nguyễn Thị Thập hiện có khoảng 100 BS nhưng đang tuyển 23 BSNT khóa 2026 - 2029 để chuẩn bị nhân lực cho giai đoạn phát triển mới. TS-BS Nguyễn Thế Vũ, Giám đốc BV, cho biết dự án đầu tư trị giá hơn 960 tỉ đồng dự kiến hoàn thành năm 2029, mở rộng quy mô giường bệnh và đặt ra yêu cầu chuẩn bị đội ngũ BS từ sớm. Đến nay, BV đã tuyển được 3 BSNT. Việc chủ động tuyển dụng, đào tạo nhân lực nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng cơ sở, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực phía nam TP.HCM và các địa bàn lân cận.

Để thu hút BS trẻ, BV dự kiến thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định của thành phố, đồng thời xây dựng cơ chế riêng về đào tạo và phát triển chuyên môn. BS học chuyên khoa I được hỗ trợ 80 triệu đồng, chuyên khoa II được hỗ trợ 120 triệu đồng và nghiên cứu sinh được hỗ trợ 180 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học trong năm nay khoảng 2 tỉ đồng. Ngoài ra, BS còn được hỗ trợ hằng tháng bên cạnh lương, thưởng và các chế độ theo vị trí công tác.

Tuy vậy theo BS Vũ, thu nhập không phải yếu tố duy nhất quyết định khả năng giữ chân BS. Điều quan trọng là BV phải tạo được môi trường làm việc và lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. "BS trẻ cần biết khi tốt nghiệp sẽ được bố trí công việc như thế nào, có cơ hội phát triển chuyên ngành đã lựa chọn và BV có định hướng đầu tư cho chuyên ngành đó hay không", BS Vũ nói. Nếu BV chưa có kế hoạch phát triển lĩnh vực tương ứng, BS được đào tạo chuyên sâu sẽ khó có điều kiện phát huy năng lực và gắn bó lâu dài.

Vì vậy, việc thu hút nhân lực cần có cam kết từ cả hai phía. BS cam kết gắn bó giúp BV chủ động xây dựng đội ngũ; ngược lại, BV phải chuẩn bị điều kiện chuyên môn, đào tạo, thu nhập và vị trí việc làm ngay từ đầu, thay vì chờ đến khi BS hoàn thành chương trình đào tạo mới tính phương án bố trí.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ, các BV cũng chú trọng môi trường thực hành, đào tạo, nghiên cứu và cơ hội phát triển chuyên môn.

Lãnh đạo BV Lê Văn Việt cho biết, đơn vị triển khai nhiều kỹ thuật như nội soi tiêu hóa, phẫu thuật thay khớp, lọc máu liên tục và phẫu thuật nội soi; đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và đẩy mạnh chuyển đổi số. Trong giai đoạn phát triển mới, BV định hướng xây dựng cơ sở 2 quy mô 400 giường, mở rộng năng lực khám chữa bệnh và phát triển các chuyên khoa, kỹ thuật chuyên sâu. BSNT về BV sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ dành cho đối tượng đủ điều kiện theo Nghị quyết số 36 năm 2026 của HĐND TP.HCM.