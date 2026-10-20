TP.HCM tính phân cấp thủ tục giao đất về cho Khu công nghệ cao

UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu công nghệ cao, nhất là một số thủ tục về đất đai trong ranh giới khu này.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các đơn vị liên quan triển khai thủ tục hành chính theo quy trình rút gọn.

Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tham mưu việc ủy quyền hoặc phân cấp cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao thực hiện công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong ranh giới Khu công nghệ cao. Sở phải tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM trước ngày 25.10.2026.

Hiện nay, thẩm quyền giao đất do UBND tỉnh, thành phố quyết định.

TP.HCM yêu cầu triển khai nhiều giải pháp cắt giảm thủ tục hành chính tại Khu công nghệ cao TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Động thái này nằm trong yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại Khu công nghệ cao, hướng đến mục tiêu cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với năm 2024.

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính liên ngành thuộc lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, môi trường và đầu tư chưa đạt mục tiêu cải cách. Nguyên nhân chủ yếu do quy trình phối hợp giữa các cơ quan còn thực hiện thủ công, xử lý tuần tự và chưa ứng dụng công nghệ một cách triệt để.

Trước thực tế này, UBND TP.HCM yêu cầu Ban Quản lý Khu công nghệ cao nghiên cứu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, trong đó có số hóa dữ liệu quy hoạch, hồ sơ thiết kế, hồ sơ môi trường; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ và khai thác, tái sử dụng dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Ban Quản lý cũng cần đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến toàn trình và bố trí đủ nhân lực chuyên môn tại các khâu thẩm định, kiểm tra.