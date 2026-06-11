TP.HCM tốc lực mở đường kết nối liên vùng

Dồn dập mở đường kết nối tới TP.Đồng Nai

Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận vừa trình Bộ Xây dựng hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án thành phần 1A của công trình đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM. Nội dung điều chỉnh bao gồm bổ sung một đơn nguyên cầu Nhơn Trạch 2 rộng 19,75 m, nâng quy mô toàn tuyến lên từ 6 đến 8 làn xe cao tốc hoàn chỉnh kèm các làn hỗn hợp, đường dẫn đầu cầu và bổ sung hệ thống ITS, ETC, trạm kiểm tra tải trọng xe.

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, việc nghiên cứu, đề xuất thêm các phương án đầu tư hoàn chỉnh Dự án thành phần 1A nhằm bảo đảm đồng bộ với quy hoạch được duyệt, đồng bộ về thời điểm đầu tư với các dự án thành phần khác, đáp ứng nhu cầu giao thông dài hạn và phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị của TP.HCM, TP.Đồng Nai. Về tiến độ, sau khi hoàn tất thủ tục rà soát, dự án mở rộng đang được phấn đấu để khởi công vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, hướng tới mục tiêu hoàn thành đồng bộ toàn tuyến vào năm 2028.

Cầu Nhơn Trạch cùng dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 giúp rút ngắn hành trình từ TP.HCM đến TP.Đồng Nai và ngược lại ẢNH: GIA KHÁNH

Việc đầu tư mở rộng cầu Nhơn Trạch lên quy mô hoàn chỉnh ngay từ lúc này mang ý nghĩa cốt lõi nhằm đón đầu và chống quá tải cục bộ trong tương lai gần. Dự báo từ các chuyên gia quy hoạch, khi tuyến đường Vành đai 3 thông xe và đặc biệt là siêu sân bay quốc tế Long Thành chính thức đi vào khai thác, lưu lượng phương tiện vận tải đổ về trục này sẽ tăng theo cấp số nhân. Nếu chỉ dựa vào quy mô cầu ở giai đoạn 1, công trình này nguy cơ cao sẽ biến thành "nút thắt cổ chai", làm giảm hiệu năng của toàn tuyến cao tốc. Do đó, việc khẩn trương mở rộng quy mô cầu là bước đi sống còn để bảo đảm dòng lưu thông tốc độ cao không bị nghẽn mạch, phát huy tối đa chuỗi logistics xuyên suốt từ TP.HCM đến sân bay Long Thành và cụm cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tạo động lực tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ cho cả vùng Đông Nam bộ.

Không chỉ cầu Nhơn Trạch, với vị thế mới của TP.HCM và TP.Đồng Nai trong tổng thể bức tranh vùng kinh tế trọng điểm phía nam, 2 địa phương đã thống nhất phương án, gấp rút đầu tư thêm bộ ba cây cầu quy mô lớn bắc qua sông Đồng Nai. Trong đó, cầu Cát Lái đã được làm lễ động thổ từ 15.1, kết nối trực tiếp từ Thủ Đức (TP.HCM) với Nhơn Trạch (TP.Đồng Nai). Đây là cây cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vùng kinh tế trọng điểm phía nam, không chỉ thay thế tuyến phà Cát Lái vốn đã quá tải nhiều năm qua, mà còn đóng vai trò là trục kết nối chiến lược giữa TP.HCM với TP.Đồng Nai. Đồng thời, liên thông hiệu quả với sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, khu đô thị và các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2 nối liền khu Nam TP.HCM (Q.7 cũ) sang phía Nhơn Trạch (TP.Đồng Nai) ẢNH: SXD

Cùng với đó, cầu Phú Mỹ 2 được quy hoạch quy mô 8 làn xe, nối liền khu Nam TP.HCM (Q.7 cũ) sang phía Nhơn Trạch. Dự án này có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 9.000 tỉ đồng, đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý để khởi công trong quý 2/2026. Cầu Phú Mỹ 2 đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển 10 trục giao thông tốc độ cao của TP.HCM. Khi hoàn thành vào năm 2029, công trình sẽ hình thành hành lang giao thông xuyên suốt nối liền sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Long Thành, giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc, giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện tại, QL1, QL51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ngoài giá trị giao thông, công trình còn mở rộng không gian phát triển đô thị, thúc đẩy liên kết kinh tế bền vững giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Cuối cùng, cầu Đồng Nai 2 - điểm kết nối chiến lược từ Thủ Đức sang Biên Hòa, cũng đã được đưa vào danh mục quy hoạch ưu tiên đầu tư liên vùng và phấn đấu triển khai các bước chuẩn bị đầu tư ngay trong giai đoạn 5 năm tới. Khi hoàn thành, dự án không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn là đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực. Công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và hình thành một hành lang phát triển liền mạch giữa hai trung tâm kinh tế lớn.

Việc thông cầu, mở đường thời điểm này mang ý nghĩa như đòn bẩy "mở toang cánh cửa" cho làn sóng giãn dân và dịch chuyển công nghiệp tại vùng kinh tế phía nam. Những con đường kết nối sẽ giúp hình thành ngay lập tức vùng đô thị vệ tinh, nơi người dân có thể sáng đi làm ở vùng lõi TP.HCM, tối về nhà ở Nhơn Trạch một cách dễ dàng, đồng thời biến Đồng Nai thành "hậu phương" sản xuất - logistics vững chắc cho trung tâm thương mại TP.HCM.

Mở rộng hàng loạt cửa ngõ

Cùng với trục kết nối phía đông, các cửa ngõ hướng tây, hướng bắc và khu vực giáp ranh Bình Dương (cũ), Tây Ninh cũng đang chứng kiến một cuộc bùng nổ về hạ tầng giao thông liên vùng.

Tại cửa ngõ giao thương với cực phát triển Bình Dương và Tây nguyên, dự án mở rộng QL13 (đoạn từ nút giao Bình Triệu đến nút giao Bình Phước) có tổng mức đầu tư cực khủng, lên tới hơn 21.000 tỉ đồng đang gấp rút giải phóng mặt bằng. Tuyến đường này sẽ được nâng cấp mở rộng lên từ 60 m, xây dựng thêm hệ thống cầu cạn dài hơn 3 km nhằm xóa sổ điểm nghẽn giao thông lớn nhất khu vực đông bắc TP. Công trình dự kiến sẽ chốt nhà đầu tư vào quý 3 để khởi công đầu năm 2027.

Ở hướng đi các tỉnh miền Tây, siêu dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) đang đốc thúc bàn giao dứt điểm mặt bằng nhằm hoàn thành, thông xe toàn bộ vào giữa năm 2028. Song song, ở khu Nam, dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Lương (kết nối khu vực Q.7, Nhà Bè cũ sang Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) từ 6 m lên 30 - 40 m với tổng vốn gần 10.000 tỉ đồng cũng đang khẩn trương hoàn thiện các bước lập quy hoạch, chuẩn bị kế hoạch đầu tư trung hạn.

Hiện nay, các dự án giao thông chiến lược như đường Vành đai 2, Vành đai 3 cơ bản đang hoàn thiện; tiếp theo là đường Vành đai 4 và các tuyến kết nối liên vùng với TP.Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh… Khi hoàn thành, hệ thống giao thông đồng bộ sẽ tạo nền tảng để TP.HCM phát triển nhanh và bền vững hơn. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được

Đặc biệt, hai "vòng kim cô" chiến lược là Vành đai 3 và Vành đai 4 đang có những bước tiến dứt khoát. Tuyến Vành đai 3 dài hơn 76 km đang tăng tốc bứt phá sau thời gian trễ tiến độ, quyết tâm kịp thông xe toàn tuyến trong năm nay. Trong khi đó, toàn bộ dự án Vành đai 4 dài hơn 207 km qua 3 tỉnh thành (TP.HCM, TP.Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh) với tổng vốn ước tính vượt hơn 100.000 tỉ đồng đang chạy đua với thời gian để hoàn tất giải phóng mặt bằng, hướng tới mục tiêu khởi công đồng loạt toàn tuyến vào dịp 2.9 tới.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông, luôn giữ vai trò then chốt đối với sự phát triển của bất kỳ quốc gia hay địa phương nào. Đối với TP.HCM, việc đẩy mạnh, mở rộng các dự án giao thông liên vùng ở thời điểm hiện tại không chỉ giải quyết triệt để bài toán đi lại của người dân mà còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây được coi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mang ý nghĩa tạo đòn bẩy chiến lược giúp cởi trói không gian phát triển, tạo dòng chảy thông suốt cho các nguồn lực kinh tế, khẳng định vững chắc vị thế trung tâm của TP.HCM đối với toàn vùng.