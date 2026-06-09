Mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận chậm vì thiếu vật liệu

Ngày 9.6, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn gửi UBND tỉnh Đồng Tháp cùng các tỉnh, thành liên quan yêu cầu tập trung tháo gỡ các khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu phục vụ dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận ẢNH: THANH QUÂN

Theo Bộ Xây dựng, mặc dù dự án đã được khởi công từ cuối năm 2025, song đến nay công tác bàn giao mặt bằng và thủ tục chấp thuận nguồn vật liệu tại nhiều địa phương vẫn chưa hoàn tất. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu rút ngắn 6 tháng thi công, đưa dự án về đích vào tháng 6.2028.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý 3/2026; trong đó, phần diện tích 20,15 ha phục vụ xây dựng đường gom bổ sung được yêu cầu bàn giao trước ngày 30.7.2026, bởi đây được xem là hạng mục quyết định tiến độ toàn dự án.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương có nguồn vật liệu như Đồng Tháp, Vĩnh Long đối với cát và TP.HCM, Đồng Nai, An Giang đối với đá khẩn trương xác định nguồn cung, hoàn tất thủ tục khai thác trong quý 3/2026 để đáp ứng nhu cầu thi công.

Hiện nay, tại công trường, doanh nghiệp thực hiện dự án đã huy động gần 1.000 nhân sự cùng hơn 450 thiết bị, máy móc triển khai 62 mũi thi công đồng loạt. Nhiều dây chuyền khoan cọc, khoan cọc nhồi công suất lớn hoạt động liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 1.054 tỉ đồng, tương đương gần 5% khối lượng xây lắp.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn khoảng 117 ha mặt bằng chưa được giải phóng. Đáng chú ý, hơn 20 ha nằm trên tuyến chính vẫn đang vướng mắc tại TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thi công.

Trong khi đó, theo tính toán, công trình cần từ 3,2 - 3,7 triệu m³ cát và khoảng 3 - 3,5 triệu m³ đá nhưng đến nay, lượng cát tập kết mới đạt khoảng 150.000m³, chủ yếu là cát nhập khẩu từ Campuchia với chi phí cao.

Đối với đá xây dựng, dù đã được phân bổ khoảng 1 triệu m³ từ các mỏ tại Đồng Nai và TP.HCM, nguồn cung hiện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Nếu các vướng mắc về vật liệu và mặt bằng không sớm được tháo gỡ, mục tiêu hoàn thành tuyến cao tốc huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây đúng tiến độ sẽ rất khó khăn.