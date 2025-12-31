TP.HCM: Tối 31.12 đi xem bắn pháo hoa, tình huống khẩn cấp nào gọi cấp cứu 115?

Ngày 31.12, Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM đã đưa ra loạt khuyến cáo nhằm giúp người dân an toàn khi đi xem bắn pháo hoa đêm giao thừa, tham gia các lễ hội đông người, sự kiện 'countdown' - đếm ngược...

Theo đó, người tham gia lễ hội, sự kiện cần trang bị kỹ năng tự bảo vệ để tận hưởng trọn vẹn không khí vui tươi. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi cấp cứu 115 để được hỗ trợ kịp thời.

Cẩn trọng nguy cơ say nắng, say nóng tại các sự kiện ban ngày

Theo Trung tâm cấp cứu 115, các lễ hội, sự kiện ngoài trời diễn ra vào ban ngày tiềm ẩn nguy cơ say nắng, say nóng (sốc nhiệt) do người tham gia phải tiếp xúc lâu với ánh nắng, vận động nhiều và đứng trong đám đông.

Để phòng tránh, người dân nên lựa chọn trang phục thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt, ưu tiên màu sáng để hạn chế hấp thụ nhiệt. Cần tránh mặc quần áo bó sát hoặc chất liệu gây bí bách. Bên cạnh đó, việc mang theo mũ rộng vành, kính mát, dù che nắng và sử dụng kem chống nắng khi cần thiết cũng giúp bảo vệ cơ thể hiệu quả.

Một lưu ý quan trọng khác là bổ sung đầy đủ nước và điện giải. Do ra mồ hôi nhiều, cơ thể dễ mất nước, vì vậy người tham gia nên chủ động uống nước lọc hoặc nước bù điện giải, kể cả khi chưa cảm thấy khát.

Một tình huống cấp cứu tại sự kiện tập trung đông người tại TP.HCM ẢNH: B.S.T

Tránh hạ đường huyết, ngất xỉu giữa đám đông

Môi trường đông người như tập trung xem bắn pháo hoa, sự kiện 'countdown' - đếm ngược... thiếu ô xy, kết hợp với việc đứng lâu và không ăn uống đầy đủ là nguyên nhân phổ biến dẫn đến hạ đường huyết và ngất xỉu.

Trung tâm cấp cứu 115 khuyến cáo người dân nên ăn nhẹ trước khi tham gia sự kiện để nạp năng lượng. Những người có tiền sử hạ đường huyết cần chuẩn bị sẵn kẹo, bánh hoặc nước ngọt để sử dụng khi cần.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như hoa mắt, chóng mặt, ù tai, vã mồ hôi lạnh, cần nhanh chóng báo cho người xung quanh, di chuyển ra khu vực thoáng khí, ngồi nghỉ và bổ sung năng lượng kịp thời.

Lưu ý đặc biệt với nhóm đối tượng nguy cơ cao

Trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh lý nền được khuyến cáo không nên chen lấn vào khu vực đông đúc, sát sân khấu. Thay vào đó, nên đứng ở vị trí thoáng đãng, rìa ngoài để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, những người có bệnh mãn tính cần luôn mang theo thuốc cá nhân. Áp lực từ tiếng ồn lớn, tình trạng thiếu ô xy hoặc căng thẳng có thể kích phát các cơn kịch phát như hen suyễn, tim mạch. Việc chuẩn bị sẵn thuốc dự phòng như thuốc xịt hen hoặc thuốc ngậm dưới lưỡi là rất cần thiết.

Bắn pháo hoa tại TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Chủ động xử lý tình huống khẩn cấp, gọi cấp cứu 115

Ngay khi đến địa điểm tổ chức sự kiện đếm ngược, bắn pháo hoa... người tham gia nên chủ động quan sát các lối thoát hiểm và vị trí các chốt y tế lưu động để có thể xử lý kịp thời khi cần thiết.

Trong trường hợp xảy ra tình trạng hỗn loạn, tuyệt đối không đi ngược dòng người hoặc cúi xuống nhặt đồ vật bị rơi, vì nguy cơ bị giẫm đạp rất cao.

Khi phát hiện người có dấu hiệu bất thường như ngất xỉu, khó thở hoặc chấn thương do chen lấn, cần nhanh chóng gọi số cấp cứu 115 để được hướng dẫn sơ cứu hoặc đưa nạn nhân đến chốt y tế lưu động gần nhất.

Theo Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM, việc chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn sẽ giúp người dân tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội, đồng thời hạn chế tối đa những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra trong dịp lễ, tết.