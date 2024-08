TP.HCM tổng rà soát cây xanh giữa mùa mưa

B Ị NHÁNH CÂY ĐÈ TỬ VONG LÚC TẬP THỂ DỤC

Ngày 9.8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở LĐ-TB-XH và UBND Q.1 tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong do sự cố cây xanh gãy nhánh trong công viên Tao Đàn sáng cùng ngày. Đồng thời, khẩn trương rà soát, nắm bắt tình hình vụ việc, xác định rõ nguyên nhân tai nạn và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan; đề xuất hướng xử lý, báo cáo UBND TP.HCM.

Ông Cường cũng giao Sở Xây dựng và chính quyền các quận, huyện, TP.Thủ Đức phối hợp các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức kiểm tra toàn diện về khả năng đảm bảo an toàn của hệ thống cây xanh công cộng và xử lý kịp thời, phù hợp đối với những cây xanh có nguy cơ gãy đổ gây mất an toàn.

Hiện trường vụ nhánh cây dầu gãy khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương trong công viên Tao Đàn (Q.1, TP.HCM) sáng 9.8 Phạm Hữu

Chỉ đạo của ông Cường đưa ra sau sự cố nhánh cây dầu bất ngờ gãy đổ, đè trúng nhóm người lớn tuổi đang tập thể dục trong công viên Tao Đàn (P.Bến Thành, Q.1) vào sáng qua. Hậu quả là 2 người (62 tuổi và 70 tuổi ở P.Cô Giang, Q.1) tử vong tại chỗ, 3 người bị thương (đều ở Q.1). Thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết bình thường, không có mưa gió.

Với 3 nạn nhân bị thương, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, bệnh nhân T.T.K (67 tuổi) bị chấn thương hông lưng phải, sinh hiệu ổn, được điều trị nội khoa và theo dõi tiếp. Đối với 2 nạn nhân đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân L.N.S (62 tuổi) bị máu tụ ngoài màng cứng phải - vết thương sọ não, được chuyển mổ cấp cứu lấy máu tụ vào lúc 10 giờ. Còn bệnh nhân Q.K.X (69 tuổi) bị gãy trật đốt sống cổ C1, được nhập khoa ngoại thần kinh theo dõi.

Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cho hay nhánh cây dầu bị gãy trong công viên Tao Đàn có kích thước lớn, chu vi nhánh khoảng 1,2 m, dài khoảng 10 m, rơi từ độ cao khoảng 25 m. Qua quan sát ban đầu, nhánh gãy có khiếm khuyết bên trong không thể hiện bên ngoài, cành tươi và lá xanh bình thường.

K IỂM TRA KỸ LƯỠNG ĐỂ TRÁNH LẶP LẠI SỰ CỐ

Cách đây khoảng 1 tuần, một cây lim xẹt trong tòa nhà trên đường Lý Chính Thắng (P.Võ Thị Sáu, Q.3) cũng bật gốc, đổ ra ngoài đường, đè trúng một thanh niên khoảng 20 tuổi đi xe máy, gây kẹt xe kéo dài. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần đã xảy ra 2 vụ cây xanh ở TP.HCM bật gốc, gãy nhánh khiến người dân thiệt mạng, bị thương, tài sản bị hư hỏng đặt ra nhiều câu hỏi về công tác chăm sóc, cắt tỉa. Theo phân cấp, cây xanh, công viên trên đường phố ở TP.HCM do Sở Xây dựng (giao về cho Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật) và UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức quản lý.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc sáng 9.8, Quận ủy Q.1 tổ chức cuộc họp để thống nhất phương án khắc phục sự cố. Ông Dương Anh Đức, Bí thư Quận ủy Q.1 cho biết công viên Tao Đàn do Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) quản lý; đơn vị trúng thầu chăm sóc là Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP.HCM. Lãnh đạo 2 đơn vị trên nhận định do nhánh to, kiểm tra chưa kỹ lưỡng. Sắp tới, Q.1 sẽ phối hợp rà soát, kiểm tra kỹ những khu vực có nhiều bà con sinh hoạt, tập thể dục để tránh tái diễn vụ việc tương tự.

Sở Xây dựng TP.HCM giải thích cây xanh ngã đổ phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố tác động bất lợi, cực đoan của tình hình thời tiết (mưa bão, giông, lốc xoáy) là một trong những nguyên nhân chính. Riêng cây xanh trồng trên đường phố, để đảm bảo an toàn, giảm thiểu sự cố thì cây xanh phải được chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên.

Đối với những cây xanh thuộc thẩm quyền, Sở Xây dựng giao Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật cắt tỉa, chăm sóc theo quy trình kỹ thuật để đảm bảo mỹ quan, phòng tránh sự cố rơi, gãy cành, nhánh hoặc ngã đổ cây. Song song đó, đơn vị này cũng thường xuyên kiểm tra để kịp thời ghi nhận, phát hiện cây xanh bị chết, suy giảm sức sống, bị sâu bệnh, hư hại, khiếm khuyết mất an toàn và thay thế, loại bỏ. Việc cắt tỉa chia thành 2 đợt mỗi năm, tính đến giữa tháng 5.2024 đã thay thế, loại bỏ 700 cây xanh mất an toàn.

Nạn nhân kể lại giây phút thảm kịch cây gãy tại công viên Tao Đàn

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM thăm nạn nhân bị cây đè Sáng 9.8, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đến Bệnh viện Nhân dân 115 thăm hỏi, động viên gia đình, nạn nhân bị nhánh cây dầu rơi trúng. Ông Hải đề nghị đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 tập trung cứu chữa, điều trị cho các nạn nhân. Ông cũng đề nghị Ủy ban MTTQ VN TP.HCM và địa phương tiếp tục theo dõi để có những hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời. Ông Dương Anh Đức, Bí thư Quận ủy Q.1, cho biết nhằm kịp thời chia sẻ với gia đình nạn nhân, Q.1 quyết định hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu đồng mỗi trường hợp tử vong hoặc bị thương. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ VN Q.1 và các đoàn thể đang rà soát quy định, huy động nguồn lực để hỗ trợ thêm. Ngoài ra, P.Bến Thành được giao nhiệm vụ phối hợp gia đình người tử vong tổ chức ma chay chu đáo. "Cả hệ thống chính trị quận rất chia sẻ với nỗi buồn của gia đình trước sự việc không may này", Bí thư Quận ủy Q.1 Dương Anh Đức chia sẻ.