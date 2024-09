TP.HCM: Trao 95 căn nhà 'Mái ấm công đoàn' cho người lao động

Ngày 23.9, Liên đoàn Lao động TP.HCM (LĐLĐ TP.HCM) tổ chức lễ phát động công trình 95 căn nhà "Mái ấm công đoàn" trên địa bàn TP.HCM. Đây là công trình ý nghĩa thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động thành phố với đoàn viên công đoàn và người lao động khó khăn về nhà ở.

LĐLĐ TP.HCM sẽ trao 95 căn nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên công đoàn, người lao động và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sống nhà tạm, nhà dột nát, không có điều kiện sửa chữa và xây dựng mới. Chương trình được thực hiện tại 5 quận, huyện gồm: H.Hóc Môn, H.Nhà Bè, H.Bình Chánh, Q.Bình Tân và Q.8. Mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn" cho đại diện 5 quận, huyện ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết để chương trình đạt hiệu quả tốt, Ban thường vụ LĐLĐ TP.HCM yêu cầu các cấp công đoàn thành phố tổ chức thông tin, mục đích ý nghĩa của chương trình đến đoàn viên, người lao động và tiếp nhận sự đóng góp của đoàn viên công đoàn và người lao động. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình đoàn viên, người lao động được thụ hưởng chương trình này tổ chức triển khai, hướng dẫn, giám sát việc xây dựng nhà đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thời gian, nhằm đưa công trình vào sử dụng sớm nhất.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động, hộ gia đình khó khăn được nhận nhà "Mái ấm công đoàn" ẢNH: THÚY LIỄU

Đại diện cho các hộ gia đình được nhận nhà "Mái ấm công đoàn", chị Trần Thị Thùy Trang, đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty EIZO (H.Hóc Môn) chia sẻ: "Nhiều năm qua, gia đình tôi sống trong căn nhà đã xuống cấp, không an toàn mỗi khi mưa to, gió lớn, căn nhà bị thấm dột nhiều nơi. Hôm nay, được nhận sự quan tâm hỗ trợ kinh phí từ LĐLĐ TP.HCM để sửa chữa lại căn nhà, tôi rất vui và thay mặt các anh chị được nhận hỗ trợ cảm ơn chương trình "Mái ấm công đoàn" giúp chúng tôi có được ngôi nhà an toàn hơn, ấm áp hơn".