TP.HCM trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí

Theo đó, khối chuyên nghiệp văn học, nghệ thuật và báo chí, xuất bản ở giải tác phẩm có 6 giải A (30 triệu đồng/giải), gồm: Viết tiếp câu chuyện hòa bình (âm nhạc, tác giả Nguyễn Văn Chung); Những chiến sĩ thời bình (múa, kịch bản Đặng Quang Luật - biên đạo Nguyễn Thành Phát); Đồng chí (kịch, đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu, Quốc Thịnh - tác giả Lê Thu Hạnh); Lòng dân thuận, việc khó cũng thành (báo in, Thái Phương - Thu Hường, Báo Sài Gòn Giải Phóng); Sáng mãi một niềm tin (phim tài liệu, biên kịch và đạo diễn: Huỳnh Ngọc Thảo - Lê Thị Thùy Trang, Hãng phim truyền hình TFS); Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn (sách nghiên cứu, nhóm tác giả: Đinh Quang Thành, Văn Thị Thanh Mai, Trần Thị Bình, Vũ Văn Tuân, Nguyên Thị Thanh Huyền, Vũ Thi Kim Yến).

Các tác giả nhận giải A khối phong trào tại buổi lễ trao thưởng Ảnh: QUỲNH TRÂN

13 giải B (20 triệu đồng/giải): Gãy cánh điệp viên (truyện ký, Hồ Duy Hùng); Cùng tiến bước (âm nhạc, thơ Lý Hoàng Hạnh - nhạc Trương Quang Lục); Dấu thời gian (múa, tác giả Lê Hải); Mùa lúa chín (tranh, Nguyễn Vũ Lâm); Hạnh phúc - Lý Sơn (phù điêu, Nguyễn Xuân Tiên); Tiếp nối miền Đông gian lao mà anh dũng (sách ảnh, Đoàn Hoài Trung); Với cả tấm lòng (ảnh bộ, Vũ Hải Sơn); Xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng (công trình bảo tàng, nhóm kiến trúc sư: Khương Ngọc Huy, Nguyễn Hữu Khá, Trương Thị Thanh Tùng); Vầng trăng thơ ấu (phim truyện - đạo diễn Hồ Ngọc Xum, biên kịch Đặng Thanh Bình); Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân (phóng sự, Đài TNND TP.HCM (VOH cũ) nay là Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM - Nguyễn Võ Quỳnh Anh); Một cựu chiến binh dành gần nửa thế kỷ xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh (báo điện tử, Bảo Phương và Thuận Văn - Báo Pháp Luật TP.HCM); TP.HCM không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng (báo in, Phạm Phương Thảo, Trường Hoàng, Minh Châu - Báo Người Lao Động); Hồ Chí Minh với ý chí tự lực tự cường và phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc (sách nghiên cứu, Vũ Trung Kiên)…; và 19 giải C (10 triệu đồng/giải) cùng 12 giải khuyến khích (5 triệu đồng/giải).

Giải quảng bá khối chuyên nghiệp văn học - nghệ thuật và báo chí - xuất bản có 16 cá nhân (10 triệu đồng/giải) và 12 tập thể (20 triệu đồng/giải).

Đối với khối phong trào, giải tác phẩm có 4 giải A (15 triệu đồng/giải), gồm: Minh ngôn thư họa chủ đề Son sắt một niềm tin (hội họa, Trần Hồng Lĩnh); Ơn Bác muôn đời (vọng cổ, Phạm Thanh Bình); Ngày xương rồng nở hoa (văn xuôi, Trần Nguyễn Ngọc Phượng); Nhân dân Tân Bình học tập và làm theo Bác (thơ, nhiều tác giả), và 14 tập thể (20 triệu đồng/giải). Ở khối này còn trao 7 giải B (10 triệu đồng/giải), 9 giải C (5 triệu đồng/giải) và 15 giải khuyến khích (3 triệu đồng/giải). Tổng kinh phí cho các giải thưởng trao đợt này là 1,35 tỉ đồng.



