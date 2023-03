TP.HCM: Trên đường đi làm, cô gái trẻ gặp tai nạn tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân nghe tiếng động mạnh trước số 403 đường Nguyễn Thị Tú (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), chạy ra thì thấy cô gái cùng xe máy ngã trên đường. Nạn nhân bị một phương tiện cán qua người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái trẻ tử vong TRẦN KHA

Cùng thời điểm này, người dân thấy xe tải mang biển số TP.HCM vượt qua. Cho rằng xe tải này có liên quan vụ tai nạn của cô gái nên người dân đuổi theo hơn 100 m, yêu cầu tài xế xe tải dừng xe, gọi công an đến giải quyết.



Theo hình ảnh camera an ninh nhà dân, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải và xe máy cô gái chạy cùng chiều. Hình ảnh từ camera cũng cho thấy có một xe máy do người đàn ông điều khiển chạy ngược chiều trên đường, sau đó có tiếng động và xảy ra tai nạn.

Công an có mặt giải quyết hiện trường tai nạn TRẦN KHA

Theo người nhà nạn nhân, cô gái 19 tuổi, trên đường đi làm thì xảy ra tai nạn đau lòng này.

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân có mặt xử lý hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Công an cho phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, hạn chế xe kích thước lớn lưu thông qua hiện trường.

Đến 11 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.