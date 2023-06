TP.HCM: Triệt phá đường dây mua bán giấy kiểm định, giấy đăng kiểm

Ngày 9.6, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Tiến Thành (35 tuổi, cầm đầu đường dây) và Trần Tiến Đạt (28 tuổi, em trai của Thành), Bùi Phạm Yến Nhi, Bùi Thị Ngọc Hiếu, Lương Triều Vỹ, Lưu Trường Giang, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hưng, Ngô Văn Tùng, Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Minh Hải, cùng về hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức"; Lê Thị Duyên về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Viện KSND TP.HCM đã có quyết định phê chuẩn các lệnh, quyết định trên.

Theo CQĐT, thời gian qua, trinh sát phát hiện một đường dây làm giả giấy tờ có quy mô lớn. Nhóm này rao trên mạng xã hội, nhận làm các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng kiểm, sổ tiết kiệm ngân hàng...

Khi khách có nhu cầu, nhóm này sẽ liên hệ qua các ứng dụng Zalo, Telegram... để giao dịch nhận chuyển tiền qua ngân hàng, lấy thông tin. Có đầy đủ các dữ liệu, nhóm này sẽ hoàn thành các giấy tờ giả, đóng mộc giống như thật rồi dùng dịch vụ giao hàng để đóng gói, chuyển đến người đặt.

Đến cuối tháng 5, công an kiểm tra chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B (TP.Thủ Đức) bắt giữ hai nghi can cùng thùng giấy tờ giả. Cùng lúc này, tổ trinh sát kiểm tra căn nhà ở đường 79 gần đó, bắt giữ Thành.

Theo CQĐT, Thành là người cầm đầu đường dây này. Thành khai, do từng mua bằng lái xe giả, nhận thấy việc này có thể kiếm được tiền nên học theo. Hai anh em Thành mua các thiết bị, máy in màu, phôi tài liệu... dùng để làm giả giấy tờ rồi liên kết nhiều "đại lý", nhận làm giấy tờ trên mạng.

Đã làm hơn 3.600 tài liệu giả các loại

Trung bình mỗi ngày Thành cùng đồng phạm làm giả khoảng 20 tài liệu giả các loại, mỗi tài liệu giả thu về số tiền dao động từ 200.000 - 250.000 đồng. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Thành đã làm được khoảng 6 tháng, bình quân mỗi tháng làm khoảng 600 tài liệu giả các loại. Từ đầu năm 2023 đến ngày 29.5, Thành đã cùng đồng phạm làm giả với số lượng khoảng hơn 3.600 tài liệu giả các loại, thu lợi bất chính khoảng 900 triệu đồng.

Từ lời khai của Thành, cảnh sát bắt thêm Đạt và 8 người môi giới khác.

CQĐT xác định, đây là băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ của từng nhóm, từng đối tượng. Trong đó, Trần Tiến Thành là đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, thuê, tuyển nhiều đồng phạm cùng tham gia thực hiện gồm: Lưu Trường Giang, Lương Triều Vỹ, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Bùi Phạm Yến Nhi, Bùi Thị Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hưng và Ngô Văn Tùng. Ngoài ra, các đối tượng này còn móc nối với Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Minh Hải để nhận làm giả các loại giấy tờ.

Ngoài ra, vài giờ sau khi Thành bị bắt để điều tra, Đạt bên ngoài tìm cách giúp anh gỡ tội đã nhờ Lê Thị Duyên (27 tuổi). Thời gian qua, em Thành đã chuyển cho Duyên một tỉ đồng để "chạy án", nhưng Duyên không giúp gì, mà dùng tiền sử dụng tiêu xài cá nhân. CQĐT sau đó đã bắt Duyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP.HCM, từ việc bắt giữ nhóm của Trần Tiến Thành, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) và Công an Q.Bình Thạnh còn mở rộng điều tra, bắt giữ thêm 3 nghi phạm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.