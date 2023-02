TP.HCM: Trộm xe máy ở chợ Bình Điền, đang đi tiêu thụ thì bị bắt

Những ngày qua, Tổ công tác 363 Công an TPHCM liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm an ninh trật tự, ngăn chặn phát sinh tội phạm.

Theo đó, trưa 12.2, trong quá trình tuần tra trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua xã Bình Hưng, H.Bình Chánh), Tổ công tác 363 phát hiện Nguyễn Thanh Hòa (21 tuổi) điều khiển xe máy hiệu Vision biển số 65L1 - 194.41 chở theo Lý Thành Được (18 tuổi).

Xe của Hòa và Được kè thêm xe máy hiệu Exciter biển số 68K1-148.87 do Nguyễn Ngọc Khang ngồi trên xe.

Thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên Tổ công tác 363 yêu cầu kiểm tra.

Hiện trường vụ khống chế các đối tượng mang xe máy trộm được đi tiêu thụ CACC

Bất ngờ, Khang vứt xe máy rồi bỏ chạy bộ khoảng 300 m thì bị lực lượng chức năng đuổi theo khống chế, bắt giữ. Quá trình kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy đăng ký xe, riêng Được không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Làm việc với cơ quan chức năng, Khang và Hòa khai đã trộm chiếc xe máy Exciter nói trên vào lúc 0 giờ cùng ngày (12.2) tại khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (H.Bình Chánh). Các đối tượng sau đó mang xe trộm được đi gửi tại bãi xe chung cư Hạnh Phúc (H.Bình Chánh).

Đến trưa cùng ngày, do Được có mối tiêu thụ xe nên cả 3 cùng nhau đưa xe đi bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Các đối tượng cùng tang vật sau đó được Tổ công tác 363 bàn giao lại cho Công an xã Bình Hưng tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Những thanh thiếu niên liên quan vụ đánh bài tại quán cà phê ở xã Tân Xuân, H.Hóc Môn CACC

Trước đó, khuya 26.1, Tổ công tác 363 trên đường tuần tra thì phát hiện tại quán cà phê ở địa chỉ 26/3B Song Hành QL22 (xã Tân Xuân, H.Hóc Môn, TP.HCM) có nhiều thanh thiếu niên tụ tập đánh bài ăn tiền.

Tổ tuần tra đã phối hợp Công an xã Tân Xuân và Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Hóc Môn bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê nói trên, đưa 22 người (có chủ quán) về trụ sở làm việc. Vụ việc đang được công an địa phương tiếp tục xử lý theo quy định.