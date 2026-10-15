TP.HCM: Trung tâm ngoại ngữ phải chú trọng chất lượng giáo viên nước ngoài

Ngày 15.10, Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2026-2027 đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học do Phó giám đốc Sở GD-ĐT Trương Hải Thanh ký với những yêu cầu về chương trình giảng dạy, chất lượng đội ngũ, kiểm tra, đánh giá và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chú trọng chất lượng giáo viên, hạn chế học thuộc lòng

Về đội ngũ, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trung tâm xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng số, phương pháp dạy học hiện đại và kỹ năng hỗ trợ người học cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong đó, các đơn vị phải chú ý đến chất lượng đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên người nước ngoài.

Các trung tâm ngoại ngữ, tin học cần tăng cường sinh hoạt chuyên môn, dự giờ góp ý, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa giáo viên trong cùng trung tâm cũng như giữa các trung tâm với nhau.

Đối với việc kiểm tra, đánh giá, Sở yêu cầu chú trọng khả năng hiểu, vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn; hạn chế yêu cầu ghi nhớ máy móc, học thuộc lòng, làm bài theo khuôn mẫu. Kết quả đánh giá phải được sử dụng để điều chỉnh hoạt động dạy học, hỗ trợ học viên chưa đáp ứng yêu cầu cần đạt.

Với các chương trình có kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành chương trình, khóa học, trung tâm phải thiết lập, lưu trữ, bảo quản hồ sơ theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở khuyến khích trung tâm hợp tác với các tổ chức giảng dạy, khảo thí ngoại ngữ uy tín trên thế giới trong xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ bảo đảm chất lượng và đúng quy định.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu trung tâm ngoại ngữ chú trọng chất lượng giáo viên nước ngoài ẢNH: TẠO BỞI AI

Rà soát toàn bộ tài liệu, cập nhật chuẩn đầu ra

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu giám đốc trung tâm tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ tài liệu giảng dạy hiện tại; nghiên cứu, bổ sung, cập nhật, điều chỉnh chương trình và chuẩn đầu ra của các khóa học quy đổi tương đương với các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam theo Thông tư 33/2026/TT-BGDĐT.

Các trung tâm phải tổ chức giảng dạy đúng chức năng, phạm vi hoạt động đã được Sở thẩm định, cấp phép thành lập. Giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học.

Tài liệu sử dụng tại trung tâm phải bảo đảm tính chuẩn mực về tư tưởng, văn hóa, pháp luật; không vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ, xuất bản và các quy định hiện hành.

Khuyến khích giải pháp miễn phí kết nối phụ huynh

Trong chuyển đổi số, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các trung tâm triển khai hệ thống quản lý học tập, quản lý trung tâm và hồ sơ điện tử từng bước thay thế hồ sơ giấy, bảo đảm cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Đáng chú ý, khi triển khai ứng dụng kết nối, tương tác, trao đổi thông tin giữa phụ huynh với trung tâm trên nền tảng số, Sở khuyến khích áp dụng các giải pháp miễn phí như tin nhắn, email, ứng dụng trên thiết bị di động và cổng thông tin điện tử.

Các trung tâm được yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, AI trong quản lý và giảng dạy thông qua phát triển kho học liệu số, lớp học thông minh, trợ lý ảo. Đồng thời, triển khai giáo dục năng lực số và AI theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; chú trọng hướng dẫn học viên sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm, trung thực và phòng tránh nguy cơ lạm dụng trên môi trường số.

Đối với trung tâm được cấp phép giảng dạy trực tuyến, giám đốc phải thường xuyên rà soát điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, học liệu; hướng dẫn giáo viên điều chỉnh học liệu, chủ đề, bài học phù hợp với hình thức dạy học.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ, tin học thường xuyên rà soát, kiểm tra, quản lý nội dung trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội; bảo đảm thực hiện đúng quy định đối với áp phích, tờ rơi và thông tin tuyển sinh.