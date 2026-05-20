TP.HCM truy quét mỹ phẩm giả

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 thuộc Chi cục QLTT TP.HCM đã phát hiện một hộ kinh doanh trên địa bàn P.Tân Tạo có chứa trữ hàng hóa là mỹ phẩm, không thể hiện xuất xứ hàng hóa, có dấu hiệu không đảm bảo về chất lượng hàng hóa theo quy định, không an toàn cho người sử dụng.

Lô hàng bị bắt giữ gồm 820 đơn vị sản phẩm (tuýp, chai) mỹ phẩm các loại, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, không thể hiện xuất xứ, không có tài liệu công bố chất lượng đính kèm

Tiến hành kiểm tra tại hộ kinh doanh nêu trên, lực lượng QLTT phát hiện tại đây đang chứa trữ, kinh doanh 820 đơn vị sản phẩm (tuýp, chai) mỹ phẩm các loại, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, không thể hiện xuất xứ, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có tài liệu công bố chất lượng đính kèm. Hàng hóa bị bắt giữ gồm: 470 tuýp kem dưỡng trắng da mờ nám 377, loại 30g/tuýp; 70 chai nước hoa, không hiệu, loại 50ml/chai và 280 tuýp kem dưỡng trắng ngừa mụn, tổng giá trị theo giá niêm yết là 39,8 triệu đồng.



QLTT TP.HCM tiến hành tiêu hủy hàng hóa vi phạm. Toàn bộ hàng hóa sau khi hủy sẽ được đưa đi chôn lấp tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh của thành phố

Đội QLTT số 11 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên và đề xuất áp dụng các biện pháp xử lý tang vật vi phạm hành chính theo quy định. Trước đó, Đội QLTT số 12 (thuộc Chi cục QLTT TP.HCM) cũng đã thực hiện tiêu hủy hơn 3.000 đơn vị sản phẩm là mỹ phẩm, thực phẩm giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng lên đến 3.048 đơn vị sản phẩm, tổng trị giá trên 234 triệu đồng.

Cơ quan QLTT TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh ngăn chặn các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời gian tới.

