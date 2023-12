TP.HCM: Truy xét nhóm đánh một người đến nguy kịch tại quán nhậu ở Thủ Đức

Ngày 5.12, nguồn tin Thanh Niên xác nhận, Công an P.Tăng Nhơn Phú B phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) truy xét nhóm nghi phạm, phục vụ công tác điều tra vụ một người bị đánh đến nguy kịch, xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn Tr. (24 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Khu vực xảy ra vụ việc TRẦN DUY KHÁNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 3.12, khi anh Tr. đang ăn uống tại quán nhậu A.C trên đường Tăng Nhơn Phú (P.Tăng Nhơn Phú B) thì xảy ra mâu thuẫn và bị một nhóm nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) lao vào đánh đến bất tỉnh. Vụ việc làm nhiều thực khách hốt hoảng bỏ chạy. Sau khi đánh anh Tr., nhóm thanh niên rời đi.

Anh Tr. được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức trong tình trạng chảy nhiều máu, cơ thể có vết thương hở, bất tỉnh.

Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, qua kiểm tra, anh Tr. bị rách tai bên phải, khâu khoảng 10 mũi, gãy xương quai hàm, gãy sống mũi, đầu tụ máu bầm, nôn ói liên tục, mất khả năng tiếp xúc, phải phẫu thuật gấp.

Gia đình nạn nhân sau đó đã trình báo vụ việc đến Công an P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức. Nhận tin báo, Công an P.Tăng Nhơn Phú B phối hợp Công an TP.Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera, truy xét nhóm đánh một người đến nguy kịch tại quán nhậu ở TP.Thủ Đức.