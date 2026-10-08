TP.HCM ưu tiên xử lý hồ sơ đất đai tồn đọng kéo dài





Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM Bùi Thị Bích Tuyền cho biết, toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai TP đã giải quyết 967.654 hồ sơ các loại trong đó cấp 610.082 giấy chứng nhận (sổ hồng), có 313.049 hồ sơ tạo nguồn thu cho ngân sách là 32.978 tỉ đồng từ thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ. Đồng thời tạo ra nguồn vốn phát triển kinh tế từ giá trị thế chấp, giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đạt hơn 2,2 triệu tỉ đồng.

Ngoài ra, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đã tham mưu sở ban hành 3.968 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với tổng giá trị, thu vào ngân sách nhà nước gần 11,5 tỉ đồng.

Thông qua Tổ Công tác 1645, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đã tham mưu, báo cáo đã tổ chức 150 cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Kết quả có 289 dự án được tháo gỡ, với 40.032 căn nhà được cấp sổ hồng và 14.655 hồ sơ đã phát hành phiếu chuyển thông tin địa chính gửi cơ quan thuế, đang chờ người mua thực hiện nghĩa vụ lệ phí trước bạ.

Cũng theo bà Tuyền, tính đến thời điểm ngày 5.10 đã có 4.630.623 thửa đất trên dữ liệu không gian và 3.805.726 thửa đất có thông tin dữ liệu thuộc tính địa chính trong cơ sở dữ liệu đất đai.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn trên toàn hệ thống văn phòng đăng ký đất đai đã được kéo giảm ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn đã được kéo giảm rất nhiều so với 9 tháng cùng kỳ, một số đơn vị đã giải quyết hồ sơ có tỷ lệ đúng hẹn cao, như chi nhánh số 38 giải quyết đúng hạn 100%, chi nhánh số 7 đạt 99,99%, chi nhánh số 25 đạt 99,98%…

Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị có tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn còn cao nên ông yêu cầu các chi nhánh này khẩn trương xác định nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết hồ sơ trong thời gian tới.

Đối với hồ sơ quá hạn, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm đến từng khâu. Phải rà soát, phân loại toàn bộ hồ sơ đang quá hạn, xác định nguyên nhân, cán bộ và lãnh đạo phụ trách, thời hạn giải quyết từng hồ sơ hoặc nhóm hồ sơ. Đối với hồ sơ quá hạn tại Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, phải phân công lãnh đạo theo dõi trực tiếp.

Trong đó, ưu tiên xử lý hồ sơ tồn kéo dài và hồ sơ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Công việc thuộc thẩm quyền thì chủ động giải quyết. Việc cần phối hợp thì phải có người theo dõi, việc vượt thẩm quyền thì báo cáo Sở, kèm phương án đề xuất. Không để một hồ sơ tiếp tục tồn chỉ vì chưa có người đứng ra xử lý vướng mắc.

Ông Nguyễn Toàn Thắng chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: ĐÌNH SƠN

Giám đốc Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, thời gian còn lại của năm không nhiều, do đó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM phải cụ thể hóa các nhiệm vụ thành người phụ trách, thời hạn và sản phẩm. Giám đốc từng chi nhánh chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng giải quyết hồ sơ tại đơn vị. Thời gian tới các đơn vị tập trung báo cáo, giải quyết một số nội dung như phòng chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công việc; các đơn vị tăng cường tiếp công dân…