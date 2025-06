TP.HCM: Va chạm xe rác ở Gò Vấp, một người tử vong

Sáng 4.6, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe chở rác với xe máy trên đường Quang Trung (P.10, Q.Gò Vấp) làm một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn làm 1 người tử vong trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp, TP.HCM), sáng 4.6 ẢNH: CTV

Khoảng 7 giờ cùng ngày, xe rác biển số 51C - 112.xx do nam tài xế cầm lái chạy trên đường Quang Trung, hướng đi về ngã tư An Sương. Lúc xe rác vừa qua giao lộ Quang Trung - Thông Tây Hội (P.10) thì xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông cầm lái chạy cùng chiều. Hậu quả của vụ tai nạn làm người đi xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 2 phương tiện nằm chắn một làn đường Quang Trung.

Nhận tin báo, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Hiện Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, ghi nhận lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Thường xảy ra tai nạn giao thông

Đường Quang Trung dài khoảng 6 km qua nhiều phường ở Q.Gò Vấp, với chiều rộng hơn 20 m gồm 4 làn xe, 2 chiều được chia nhau bởi dải phân cách cứng. Thời gian qua, đường Quang Trung thường xảy ra tai nạn giao thông.

Đường Quang Trung thường xảy ra tai nạn giao thông ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Gần đây nhất, khoảng 15 giờ 30 chiều 15.5, anh T.B.H (28 tuổi) chạy xe máy trên đường Quang Trung, hướng ra đường Phạm Văn Đồng. Lúc qua địa bàn P.8 thì xe máy va chạm với xe ôm công nghệ. Hậu quả vụ tai nạn làm anh H. tử vong tại chỗ, tài xế xe ôm công nghệ bị thương.

Trước đó, tối 24.4, vụ tai nạn xe máy với ô tô 16 chỗ ngồi trên đường Quang Trung qua P.11 khiến anh L.Q.K (19 tuổi, quê Khánh Hòa) tử vong tại chỗ.

Chưa hết, chiều 8.2, vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe máy với xe buýt số 18 (tuyến Bến Thành - chợ Hiệp Thành) trên đường này cũng làm 1 tài xế xe ôm công nghệ tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương.

Người dân khu vực cho hay, đường Quang Trung hẹp nhưng hằng ngày có rất đông phương tiện lưu thông, nên thường xảy ra nhiều vụ va quẹt giao thông và thường xảy ra ùn ứ trong giờ cao điểm.