TP.HCM và Hà Nội xếp thứ mấy trong top 100 thành phố lớn nhất thế giới?

Nghiên cứu nhấn mạnh tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng của nhân loại, với 45% dân số trong số 8,3 tỉ người trên thế giới đang sống ở các thành phố, tăng từ mức chỉ 20% vào năm 1950. Những con số này cung cấp các thông tin quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách khi họ lập kế hoạch ứng phó với áp lực ngày càng tăng lên cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên và dịch vụ công trong những năm tới, theo Newsweek.

Theo đó, thành phố lớn nhất thế giới mới là Jakarta - thủ đô của Indonesia 41 triệu người, trong khi Dhaka ở Bangladesh đứng thứ 2 với 36,5 triệu người và Tokyo, 34,5 triệu người, tụt xuống vị trí thứ ba trong năm nay. New Delhi, Thượng Hải, Quảng Châu, Cairo, Manila, Kolkata và Seoul cùng vào top 10 siêu đô thị lớn nhất.

TP.HCM trong top 20 thành phố lớn nhất thế giới tính theo dân số ẢNH: BÙI VĂN HAI

Hai thành phố lớn nhất của Việt Nam xếp hạng trong danh sách có TP.HCM đứng vị trí 20 với 14,053 triệu người; trong khi Hà Nội với 8,5 triệu người, đứng thứ 81. Ở Đông Nam Á, ngoài Jakarta đứng số 1, có Manila đứng thứ 8 với 24,7 triệu người; Bangkok số 14 với 18 triệu người…

Các thành phố của Mỹ không nằm trong top 10, như New York xếp thứ 22 với 13,92 triệu dân, nhiều hơn một triệu người so với năm 1975, theo định nghĩa khu vực đô thị của Liên Hiệp Quốc. Dự đoán dân số của New York sẽ giảm xuống còn 13,23 triệu người vào năm 2050. Los Angeles xếp thứ 27, với ước tính 12,74 triệu người, tăng từ 12 triệu người năm thập kỷ trước. Các nhà nhân khẩu học của Liên Hiệp Quốc dự đoán thành phố lớn thứ hai của Mỹ sẽ vượt qua New York vào giữa thế kỷ, đạt 13,86 triệu người.

Những con số này dựa trên phương pháp riêng của Liên Hiệp Quốc và phản ánh dân số trong khu vực đô thị hóa rộng lớn hơn của mỗi thành phố, thường vượt xa ranh giới chính thức của thành phố.

Vùng đô thị chật chội của Jakarta ẢNH: NYT

Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội, cho rằng: "Đô thị hóa là động lực quyết định của thời đại chúng ta. Khi được quản lý một cách toàn diện và chiến lược, nó có thể mở ra những con đường chuyển đổi cho hành động khí hậu, tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Để đạt được sự phát triển lãnh thổ cân bằng, các quốc gia phải áp dụng các chính sách quốc gia tích hợp, điều chỉnh nhà ở, sử dụng đất, di chuyển và các dịch vụ công trên khắp các khu vực thành thị và nông thôn".