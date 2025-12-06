Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

TP.HCM và Hà Nội xếp thứ mấy trong top 100 thành phố lớn nhất thế giới?

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
06/12/2025 08:52 GMT+7

Xếp hạng 100 thành phố lớn nhất thế giới tính theo dân số dựa trên báo cáo mới nhất do Liên Hiệp Quốc vừa công bố có hai đô thị lớn của Việt Nam.

Nghiên cứu nhấn mạnh tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng của nhân loại, với 45% dân số trong số 8,3 tỉ người trên thế giới đang sống ở các thành phố, tăng từ mức chỉ 20% vào năm 1950. Những con số này cung cấp các thông tin quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách khi họ lập kế hoạch ứng phó với áp lực ngày càng tăng lên cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên và dịch vụ công trong những năm tới, theo Newsweek.

Theo đó, thành phố lớn nhất thế giới mới là Jakarta - thủ đô của Indonesia 41 triệu người, trong khi Dhaka ở Bangladesh đứng thứ 2 với 36,5 triệu người và Tokyo, 34,5 triệu người, tụt xuống vị trí thứ ba trong năm nay. New Delhi, Thượng Hải, Quảng Châu, Cairo, Manila, Kolkata và Seoul cùng vào top 10 siêu đô thị lớn nhất.

TP.HCM và Hà Nội xếp thứ mấy trong top 100 thành phố lớn nhất thế giới?- Ảnh 1.

TP.HCM trong top 20 thành phố lớn nhất thế giới tính theo dân số

ẢNH: BÙI VĂN HAI

Hai thành phố lớn nhất của Việt Nam xếp hạng trong danh sách có TP.HCM đứng vị trí 20 với 14,053 triệu người; trong khi Hà Nội với 8,5 triệu người, đứng thứ 81. Ở Đông Nam Á, ngoài Jakarta đứng số 1, có Manila đứng thứ 8 với 24,7 triệu người; Bangkok số 14 với 18 triệu người…

Các thành phố của Mỹ không nằm trong top 10, như New York xếp thứ 22 với 13,92 triệu dân, nhiều hơn một triệu người so với năm 1975, theo định nghĩa khu vực đô thị của Liên Hiệp Quốc. Dự đoán dân số của New York sẽ giảm xuống còn 13,23 triệu người vào năm 2050. Los Angeles xếp thứ 27, với ước tính 12,74 triệu người, tăng từ 12 triệu người năm thập kỷ trước. Các nhà nhân khẩu học của Liên Hiệp Quốc dự đoán thành phố lớn thứ hai của Mỹ sẽ vượt qua New York vào giữa thế kỷ, đạt 13,86 triệu người.

Những con số này dựa trên phương pháp riêng của Liên Hiệp Quốc và phản ánh dân số trong khu vực đô thị hóa rộng lớn hơn của mỗi thành phố, thường vượt xa ranh giới chính thức của thành phố.

TP.HCM và Hà Nội xếp thứ mấy trong top 100 thành phố lớn nhất thế giới?- Ảnh 2.

Vùng đô thị chật chội của Jakarta

ẢNH: NYT

Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội, cho rằng: "Đô thị hóa là động lực quyết định của thời đại chúng ta. Khi được quản lý một cách toàn diện và chiến lược, nó có thể mở ra những con đường chuyển đổi cho hành động khí hậu, tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Để đạt được sự phát triển lãnh thổ cân bằng, các quốc gia phải áp dụng các chính sách quốc gia tích hợp, điều chỉnh nhà ở, sử dụng đất, di chuyển và các dịch vụ công trên khắp các khu vực thành thị và nông thôn".

Tin liên quan

Đồng Tháp tái hiện cảnh miền Tây sông nước

Đồng Tháp tái hiện cảnh miền Tây sông nước

Tỉnh Đồng Tháp đã tái hiện những hình ảnh thân thuộc của miền Tây sông nước tại lễ hội làng cổ ở Cái Bè, khiến hàng ngàn người xem thích thú.

Khám phá thêm chủ đề

dân số TP.HCM dân số Hà Nội thành phố lớn nhất thế giới Liên Hiệp Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận