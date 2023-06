TP.HCM và một số tỉnh, thành: Tia cực tím ở mức gây hại rất cao

Chỉ số UV và chỉ số nhiệt tại TP.HCM đều ở mức rất cao

Theo đó, chỉ số tia cực tím (UV) tại TP.HCM ngày 26.6 ở mức gây hại rất cao, đặc biệt trong khung giờ từ 10 giờ đến 13 giờ chỉ số này dao động từ 7.5 đến 9.1. Mức đỉnh điểm là 12 giờ trưa với chỉ số 9.1.

Dự báo chỉ số UV cực đại tiềm năng trong 3 ngày tiếp theo tại TP.HCM ở mức 9. Bên cạnh đó, dự báo tiềm năng cực đại chỉ số nhiệt tại TP.HCM cũng nằm ở mức rất nguy hiểm (41-54). Đây là mức rất có khả năng gây say nắng, kiệt sức, sốc nhiệt nếu tiếp xúc hoặc hoạt động thể chất kéo dài trong nắng nóng.

Ngoài ra, một số tỉnh, thành phố khác có chỉ số UV ở mức gây hại rất cao gồm Huế (Thừa Thiên-Huế), Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Cần Thơ, Cà Mau.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chỉ số UV từ 3 đến dưới 5 ở mức gây hại trung bình, từ 6-8 là mức gây hại cao, còn từ 8 trở lên là ở mức gây hại rất cao.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ số UV dưới 2 là mức an toàn, từ 3-5 là mức vừa, từ 6-7 mức cao, từ 8-10 là rất cao và 11 trở lên là cực kỳ cao và nguy hiểm. WHO khuyến cáo với chỉ số UV từ 8 trở lên, mọi người cần tránh ra ngoài vào giữa trưa, nếu ở ngoài cần tìm bóng râm, mặc áo sơ mi dài tay, thoa kem chống nắng và đội mũ rộng vành.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định ở khu vực Bắc Bộ, chỉ số UV ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao; trong khi đó, tại khu vực miền Trung và miền Nam, chỉ số này ở ngưỡng rất cao, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 11-13 giờ. Ba ngày tiếp theo, tại khu vực miền Bắc, chỉ số UV cực đại được dự báo sẽ tăng trở lại, lên ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao; các khu vực còn lại trên cả nước, chỉ số này tiếp tục ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Người lao động làm việc liên tục ngoài trời nắng nóng cần mang trang phục bảo hộ che chắn LÊ CẦM

Cường độ UV càng mạnh, mức độ tổn thương da càng cao

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Quốc Hưng (khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM) chia sẻ: Tia UV hay còn gọi là tia cực tím, là tia tử ngoại không có màu. Tia UV chia làm 3 loại: UVA, UVB và UVC. Trong đó, UVA có thể xuyên qua mây mù, gây lão hóa da. Tia UVB xuyên một phần qua tầng ozone gây bỏng da. Còn tia UVC gây ung thư da nhưng may mắn tia đã được tầng ozone hấp thụ.

Người dân TP.HCM ra đường trong thời tiết nắng nóng LÊ CẦM

Chỉ số tia UV là phép đo theo tiêu chuẩn quốc tế về độ mạnh của tia cực tím từ mặt trời, được tính từ 1 đến 11+. Tùy theo mức độ tiếp xúc càng lâu và cường độ tia UV càng cao sẽ gây những thương tổn càng nhiều trên da. Ở mức chỉ số UV từ 7-8, thời gian gây bỏng da khi tiếp xúc nắng nóng là 30 phút. Và khi chỉ số UV ở mức 9-11 thì thời gian tiếp xúc nắng gây bỏng da giảm còn 10 phút.

Do đó, người dân cần hạn chế ra đường, khi ra ngoài cần mặc áo khoác dài tay, chất liệu cotton dày đủ để che chắn, tránh ánh nắng xuyên qua. Trang phục có màu sẫm sẽ giúp bảo vệ tốt hơn màu sáng. Đội nón rộng vành trên 3 cm để đảm bảo độ che phủ trên gương mặt và cổ, ngực. Sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30-50.