TP.HCM và Nam bộ có mưa giông đến cuối tháng 7, vì sao?

Dải hội tụ nhiệt đới đang trên khu vực bắc Trung bộ và tiếp tục nâng trục lên phía bắc. Trên dải hội tụ này đã hình thành một cơn bão trên Biển Đông (bão số 2) và một cơn khác ở phía đông của Philippines; gây nên thời tiết xấu trên Biển Đông và mưa giông nhiều nơi trên đất liền của Việt Nam.



TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có mưa giông kéo dài đến cuối tháng Nguồn: Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản

Tại TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ, do ảnh hưởng của bão làm cho gió mùa tây nam hoạt động mạnh. Bên cạnh đó, hiện tại đang là cao điểm mùa mưa nên mưa giông và mưa lớn xuất hiện thường xuyên hơn, chủ yếu xuất hiện vào chiều và đêm. Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, dải hội tụ tiếp tục hoạt động mạnh đến ngày 28.7 có khả năng suy yếu dần. Từ nay đến cuối tháng 7, mưa giông xuất hiện thường xuyên về chiều và đêm; trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, đề phòng khả năng mưa lớn cục bộ, gây ngập úng tại các khu đô thị.



Do mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày qua, trên mực nước sông Đồng Nai - La Ngà đang ở mức cao. Cụ thể tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai xấp xỉ báo động 2, còn tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà đang gần báo động 1. Cần đề phòng nguy cơ ngập lụt tại những khu vực trũng thấp ở các huyện Định Quán, Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cũng cho biết thêm: khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa từ đêm 23 - 24.7 có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông; cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 25 - 31.7 có mưa rào và. giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đối với Trung bộ từ nay đến 23.7 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, từ ngày 24.7 có nắng nóng cục bộ.