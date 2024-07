Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14 độ vĩ bắc; 118 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 8; di chuyển chậm theo hướng tây bắc với tốc độ 5 - 10 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông sáng 19.7 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10 km.

Vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2 - 4m. Cấp độ rủi ro do thiên tai ở cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực Trung Trung bộ và Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 90mm.