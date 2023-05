TP.HCM vẫn nắng nóng, tia cực tím ở mức nguy cơ gây hại rất cao

Ngày hôm qua, thời tiết TP.HCM nắng nóng, trời có mây, ít mưa. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 35oC (tăng 0,5oC so với ngày hôm trước), nhiệt độ thấp nhất 26,8oC (tăng 1,3oC so với ngày hôm trước); tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 37oC, thấp nhất 28oC (tăng tới 3oC so với ngày hôm trước), độ ẩm thấp nhất 40%.



TP.HCM vẫn còn nắng nóng trong ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ Nhật Thịnh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, toàn khu vực Nam bộ hôm qua mây thay đổi, nắng nóng xu hướng gia tăng về diện và cường độ ở cả Đông Nam bộ và miền Tây. Trong đó, Đông Nam bộ có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt ở Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương. Còn miền Tây nắng nóng xuất hiện trên ½ diện tích khu vực. Chiều tối và đêm phổ biến chỉ còn có mưa rào nhẹ cục bộ mang tính chất địa phương.

Nhiệt độ cao nhất hôm qua tại Biên Hòa là 38,1oC, Đồng Phú (Bình Phước) 38oC, Mộc Hóa (Long An) 36oC, Vũng Tàu 33oC, nhiệt độ thấp nhất tại Tà Lài là 24,5oC.

Sáng nay, cả khu vực Nam bộ mây thay đổi, trời nắng, không mưa.

Chỉ số tia cực tím hôm nay và 3 ngày tới ở TP.HCM ở mức rất cao Nhật Thịnh

Lúc 8 giờ tại TP.HCM mây thay đổi, trời nắng, không mưa. Nhiệt độ tại Tân Sơn Nhất là 31oC (tăng 1oC so với ngày hôm trước), độ ẩm 71%, gió đông 3 m/s.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, hôm nay, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng dần về phía đông nam có trục ở khoảng 25 - 28 độ vĩ bắc. Áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc qua Trung Trung bộ hoạt động mạnh dần lên.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, Đông Nam bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt ở khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, miền Tây có nắng nóng ở khoảng trên ½ diện tích khu vực. Chiều và tối có mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa. Trong cơn giông người dân đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.

Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ dao động 36 – 38oC, miền Tây 33 – 36oC.

Đông Nam bộ vẫn còn nắng nóng trên diện rộng trong 48 - 72 giờ tới Nhật Thịnh

Từ 48 – 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục di chuyển ra phía đông và suy yếu. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 28 độ vĩ bắc nối vùng áp thấp phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục nâng trục lên phía bắc, có trục qua Bắc Trung bộ hoạt động ổn định.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 48 – 72 giờ tới, mây thay đổi, cường độ nắng nóng xu hướng giảm và thu hẹp về diện ở miền Tây, còn Đông Nam bộ vẫn có nắng nóng diện rộng.

Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ 48 – 72 giờ tới dao động 35 – 37oC, có nơi trên 37oC, miền Tây dao động 33 – 35oC, có nơi trên 35oC. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, chỉ số tia UV (tia cực tím) tại TP.HCM hôm nay cao nhất là 9,7 vào thời điểm 12 giờ trưa. Trong khung giờ 10 – 13 giờ, chỉ số tia cực tím dao động từ 7,5 – 9,7 (mức có nguy cơ gây hại rất cao).

Dự báo 3 ngày tới, chỉ số tia cực tím tại TP.HCM tiếp tục ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao. Do đó, người dân khi ra ngoài cần chú ý đeo kính mát, mặc áo khoác,… để tránh các bệnh về da, bảo vệ sức khỏe.