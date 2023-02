TP.HCM: Vỉa hè còn 'bầy hầy', chủ tịch phường không được xếp loại xuất sắc

Văn phòng UBND Q.1 vừa có thông báo kết luận cuộc họp của Chủ tịch UBND Q.1 Lê Đức Thanh liên quan công tác chấn chỉnh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và phát triển kinh tế đêm.



Đối với lĩnh vực trật tự đô thị, Thường trực UBND Q.1 ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Đội Quản lý trật tự đô thị, công an quận và các phường. Dù vậy, các đơn vị, địa phương cần quyết liệt xử lý tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự giao thông trên địa bàn.

Chủ tịch Q.1 yêu cầu công tác xử lý phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng trật tự đô thị, công an phường, CSGT, bảo vệ dân phố. Đồng thời, cấp ủy, ban điều hành khu phố, ban công tác mặt trận cũng phải tham gia để vừa vận động tuyên truyền, vừa giám sát các trường hợp vi phạm.

"Lãnh đạo UBND quận sẽ không xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với người đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự đô thị nhưng không có sự chuyển biến", thông báo nêu rõ.

Hàng rong buôn bán tràn lan trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, UBND 10 phường tham mưu Đảng ủy phường ban hành nghị quyết về chấn chỉnh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn; nghiên cứu mô hình và đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện, đảm bảo chuyển hóa địa bàn.

Đối với công an, Chủ tịch UBND Q.1 Lê Đức Thanh giao Công an Q.1 chỉ đạo Đội CSGT và công an 10 phường tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định. Đặc biệt, cần có giải pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm và mang tính chất đối phó với việc xử lý của cơ quan chức năng.

Trong đó, P.Bến Nghé và P.Nguyễn Thái Bình đến ngày 30.4 phải tạo sự chuyển biến về tình trạng buôn bán hàng rong, xe đẩy tay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bến Bạch Đằng.

Đầu năm 2017, quận trung tâm TP.HCM khởi đầu cho chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ tại thành phố với sự quyết liệt của lãnh đạo quận. Hàng loạt hành vi lấn chiếm vỉa hè như làm bậc tam cấp, để chậu hoa, cây cảnh, bãi giữ xe, bán hàng rong… bị xử phạt. Chiến dịch này nhanh chóng được các quận, huyện khác ở TP.HCM và nhiều địa phương khác hưởng ứng, nhưng sau đó "đâu lại vào đấy", vỉa hè tiếp tục bị chiếm dụng.