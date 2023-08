TP.HCM vinh danh 'Gương sáng phố phường' năm 2023

Sáng 19.8, Ban chuyên đề Công an TP.HCM phối hợp Đài Truyền hình TP.HCM và Cung Văn hóa Lao động TP.HCM tổ chức chương trình "Gương sáng phố phường" lần thứ 20. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm.

Phát biểu tại chương trình, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM biểu dương, trân trọng cảm ơn những gương sáng phố phường tiêu biểu của năm nay và nhiều năm trước; đồng thời kêu gọi người dân thành phố tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; luôn ý thức trách nhiệm xây đắp TP.HCM ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM trân trọng cảm ơn những tấm lòng của người dân, cán bộ, chiến sĩ đã và đang đóng góp cho sự phát triển và bình yên của TP.HCM PHAN THU HOÀI

Suýt mất mạng vẫn xung phong truy bắt tội phạm

Là một trong 20 gương điển hình năm 2023 của TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dinh, Đội trưởng Đội dân phòng ấp Phú Mỹ (xã Phú Mỹ Hưng, H.Củ Chi) không giấu được nỗi xúc động khi kể lại khoảnh khắc đứng giữa ranh giới sinh tử khi làm nhiệm vụ.

Hằng ngày, ông Dinh cùng Đội dân phòng ấp hỗ trợ công an trong công tác quản lý địa bàn cũng như đấu tranh hoàn thành nhiều chuyên án khó khăn, đặc biệt là tại một địa bàn vùng ven xa trung tâm, tình hình trật tự trị an nhiều phức tạp như H.Củ Chi.

Ông Nguyễn Văn Dinh (áo đen) chia sẻ tại chương trình PHAN THU HOÀI

Nhiều năm làm Đội trưởng Đội dân phòng ấp, ông Dinh đã tham gia tuần tra, phát hiện và giải tán nhiều đám đông tụ tập đêm khuya đua xe trái phép, đặc biệt là khu vực cầu Bến Súc giáp xã Thanh Tuyền (H.Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương). Ông Dinh cùng tổ công tác kiểm tra nhiều lượt nghi can tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; hỗ trợ công an xã kiểm tra 73 người, trong đó lập hồ sơ đề nghị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy 16 vụ với 21 nghi can, áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 36 người, xử lý hành chính 8 người và trả về địa phương quản lý 6 người.

Chia sẻ tại chương trình, ông Dinh xúc động cho biết, tháng 6.2020, trong quá trình truy bắt nghi can trộm cắp tài sản, ông bị tấn công bằng dao gây thương tích rất nặng, ảnh hưởng nguy kịch đến tính mạng. May mắn, người dân đi đường và lực lượng công an xã nhanh chóng đưa ông đi cấp cứu, phẫu thuật kịp thời nên ông mới giữ được tính mạng.

Sau khi bình phục, ông Dinh vẫn xung phong tham gia công tác phòng chống tội phạm. "Lúc bị thương, tôi luôn suy nghĩ bản thân không bao giờ chùn bước, sẽ tiếp tục tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương khi sức khỏe hồi phục", ông Dinh nói.

17 năm giúp người đi đường gom hút đinh, chống "đinh tặc"

Gần 17 năm nay, người dân TP.HCM, đặc biệt là người dân H.Bình Chánh quen thuộc với hình ảnh người đàn ông chạy chiếc xe hút đinh kèm nội dung "các phương tiện chú ý giảm tốc độ 40 km/giờ để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông".

Đó là ông Đinh Minh Cảnh (52 tuổi, ngụ xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh), người đã chế tạo dụng cụ hút vật sắc nhọn bằng cách gắn thêm 2 bánh xe nhỏ phía sau đuôi xe máy, có lắp nam châm loại lớn để hút đinh sắt rải trên đường. Ông Cảnh cho hay, chứng kiến nhiều người dân ngã xe, dẫn đến tai nạn thương tâm nên ông càng có động lực, quyết tâm thực hiện công việc hút đinh đến ngày hôm nay.

Xe hút đinh đồng hành cùng ông Cảnh trên mọi nẻo đường PHAN THU HOÀI

Hằng ngày, ông Cảnh chạy xe dọc theo Quốc lộ 1, từ cầu Bình Điền đi hướng về tỉnh Long An ở phần đường dành cho xe máy để hút vật sắc nhọn. Từ khi có bộ dụng cụ, ông đã hút được khoảng 50 kg các loại kim loại như đinh, ốc vít, vật sắc nhọn…



Chia sẻ với Thanh Niên, ông Cảnh cho biết, bản thân cảm thấy hạnh phúc khi việc làm của mình có ý nghĩa, giúp ích được cho mọi người tại địa phương. Sau thời gian dài hút đinh trên một số tuyến đường huyện Bình Chánh, phản ánh tố giác tội phạm của địa phương và công tác giữ an ninh trật tự của cơ quan địa phương thì việc kẻ gian rải đinh đã giảm đi nhiều.

Mỗi tuần, ông cùng chiếc xe tự chế của mình đi hút đinh 4 lần. Ông Cảnh bày tỏ mong muốn thời gian tới, địa bàn TP.HCM nói chung và H.Bình Chánh nói riêng sẽ không còn hình ảnh người dân lom khom đi nhặt đinh trên đường nữa.

"Làm việc này nguy hiểm cũng nhiều, có lúc đang chạy xe bị người là mặt tiếp cận, đạp phương tiện, tìm tới nhà. Nhiều hôm tôi và gia đình bị một số đối tượng hăm dọa không cho đi hút đinh nữa nhưng tôi vẫn tiếp tục làm, vì bà con địa phương. Mình đứng ngoài ánh sáng, việc làm của mình tốt cho xã hội, cộng đồng thì mình làm", ông Cảnh chia sẻ.

Chương trình "Gương sáng phố phường" lần thứ 20 năm 2023 nhằm tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả của quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời mang lại những giá trị tích cực cho người dân thành phố trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, biểu dương gương cán bộ, chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Qua 19 lần thực hiện, chương trình đã tuyên dương 62 gương quần chúng nhân dân tiêu biểu tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, 46 gương cán bộ, chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ; đồng thời tặng quà, động viên nhiều mô hình, quần chúng tham gia phong trào. Dịp này, chương trình "Gương sáng phố phường" tuyên dương 20 gương quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.