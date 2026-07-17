TP.HCM: Xã Củ Chi bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Sáng 17.7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Củ Chi phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM và Khối Thi đua 27 tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết được sửa chữa khang trang cho gia đình bà Trần Thị Quyến và gia đình ông Phạm Văn Ro.

Lãnh đạo địa phương cùng các đoàn thể và người dân chụp hình lưu niệm tại lễ bàn giao nhà đại đoàn kết ẢNH: CTV

Cụ thể, công trình sửa chữa căn nhà tình nghĩa được trao cho hộ bà Trần Thị Quyến (ở ấp Giữa A, xã Củ Chi) - là vợ liệt sĩ Phạm Văn Mẹo, do địa phương phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM thực hiện. Song song đó, công trình sửa chữa đại đoàn kết được trao cho gia đình chính sách Phạm Văn Ro (ở ấp 6, xã Củ Chi), do địa phương phối hợp Khối Thi đua 27 UBND TP.HCM thực hiện. Tổng số tiền của hai căn nhà là 330 triệu đồng.

Đây là chuỗi hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" tốt đẹp của dân tộc. Sự quan tâm, chung tay kịp thời của các cấp chính quyền địa phương cùng các cơ quan, đơn vị quân đội, doanh nghiệp không chỉ giúp các gia đình chính sách có nơi che mưa che nắng kiên cố, ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để họ yên tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình.

Đồng thời, hoạt động này một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của toàn xã hội trong công tác chăm lo cho người có công và thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã Củ Chi.

Dịp này, Khối Thi đua 27 UBND TP.HCM cũng đã trao tặng 5 phần quà thiết thực cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.