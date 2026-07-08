TP.HCM duyệt xây nhà máy xử lý rác thải phát điện ở xã Châu Pha

Ngày 7.7, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết UBND TP.HCM đã có quyết định thu hồi hơn 5 ha đất tại xã Châu Pha do đơn vị quản lý cho Công ty CP năng lượng và môi trường Hồ Chí Minh thuê đầu tư thực hiện nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện.

Khu xử lý chất thải tập trung xã Tóc Tiên ẢNH: NGUYỄN LONG

Diện tích đất cho thuê nằm trong Khu xử lý chất thải tập trung xã Tóc Tiên (nay là xã Châu Pha), với thời gian sử dụng 49 năm.

Theo đó, Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thuộc trường hợp được miễn tiền thuê đất 12 năm 10 tháng. Trong đó, 1 năm 10 tháng trong thời gian xây dựng cơ bản; 11 năm do dự án sản xuất, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Trước đó, tháng 3.2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM) đã có thông báo mời thầu dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong Khu xử lý rác thải tập trung xã Tóc Tiên.

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.500 tỉ đồng, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đóng thầu vào ngày 5.5.2025.

Theo thông tin mời thầu, nhà máy có công suất xử lý 1.000 tấn rác thải sinh hoạt/ngày đêm, trong đó có 2 lò đốt, 2 hệ thống xử lý khí thải, bụi và tua bin phát điện, công suất phát điện khoảng 20 MW.

Rác thải sinh hoạt được vận chuyển đến cung cấp phục vụ cho hoạt động xử lý của dự án có phạm vi thu gom được yêu cầu giới hạn trong địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Công nghệ sử dụng trong dự án thuộc loại tiên tiến, hiện đại; dây chuyền, thiết bị công nghệ của dự án phải có đặc tính kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu xử lý rác thải sinh hoạt, kể cả trong điều kiện khi rác thải sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn.

Các thiết bị công nghệ chính phải có nguồn gốc, xuất xứ thuộc các nước phát triển trong nhóm G7 hoặc do các nước G7 chuyển giao công nghệ. Khí thải, bụi, nước thải, chất thải rắn, mùi hôi, tiếng ồn, độ rung phát sinh trong quá trình hoạt động phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam và quy định của tỉnh, không để phát tán, rò rỉ mùi ra môi trường.

Nước thải sau xử lý phải ưu tiên tuần hoàn, tái sử dụng trong nhà máy, hạn chế xả thải ra ngoài môi trường. Trong phạm vi khuôn viên đất dự án, chủ đầu tư không được thực hiện đầu tư hạng mục chôn lấp xỉ, tro đáy, tro bay, nhưng phải có trách nhiệm quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý.