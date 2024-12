Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển số xe

Theo quy chuẩn do Bộ Công an ban hành, biển số xe được sản xuất bằng hợp kim nhôm; có màng, mực (hoặc sơn) phản quang; ký hiệu bảo mật công an hiệu đóng chìm rõ nét; các chữ, số và ký hiệu được dập nổi.

Biển số xe phải đảm bảo đúng kích thước, chất lượng và bảo mật; nét chữ và số sắc gọn, không nhòe mực, dễ dàng nhận biết thông tin; màng phản quang được dán vào tấm hợp kim nhôm không có vết rỗ khí. Toàn bộ các dãy chữ, số được bố trí cân đối trên biển số xe.

Hình dạng và kích thước biển số xe ô tô, biển số xe mô tô theo quy chuẩn do Bộ Công an ban hành ẢNH: BỘ CÔNG AN

Đối với xe ô tô, biển số ngắn có kích thước 330 x 165 mm, bốn góc được bo tròn. Vị trí công an hiệu được dập ở giữa 2 hàng chữ, số trên và dưới, cách mép trái 5 mm.

Biển số dài kích thước 520 x 110 mm, bốn góc được bo tròn. Vị trí công an hiệu dập phía trên của nét gạch ngang, mép trên công an hiệu thẳng hàng với mép trên của dãy chữ và số.

Đối với xe mô tô, biển số có kích thước 190 x 140 mm, bốn góc được bo tròn. Ký hiệu bảo mật công an hiệu được dập ở vị trí phía trên nét gạch ngang hàng trên của biển số xe mô tô, cách mép trên của biển số xe mô tô 5 mm.

Về màu sắc biển số xe, quy chuẩn do Bộ Công an ban hành quy định như sau:

- Biển số xe nền màu xanh, viền ngoài, chữ, số, các ký tự màu trắng (cấp cho xe của các cơ quan nhà nước - PV)

- Biển số xe nền màu trắng, viền ngoài, chữ, số và ký tự màu đen (cấp cho xe của cá nhân, tổ chức không phải cơ quan nhà nước - PV)

- Biển số xe nền màu vàng, viền ngoài, chữ, số và ký tự màu đen (cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải - PV)

- Biển số xe nền màu trắng, chữ màu đỏ, viền ngoài, số và ký tự màu đen (cấp cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao - PV).