Bộ Công an: Đang điều tra hơn 2.400 vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực

Sáng 6.12, Bộ Công an cho biết, năm 2024, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được lực lượng công an kiên quyết thực hiện với phương châm "không vùng cấm, không ngoại lệ", "bất kể người đó là ai" đã dần trở thành xu thế, lan tỏa như một "cuộc chiến chống giặc nội xâm" và đạt nhiều kết quả, nhận được sự đồng tình, ủng hộ.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về kết quả điều tra các vụ án lớn thuộc Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo ẢNH: BỘ CÔNG AN

Từ ngày 15.1 - 14.10, các cơ quan điều tra công an đã thụ lý 6.777 vụ án, 11.815 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Trong đó, khởi tố mới 3.496 vụ, 7.354 bị can; đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 3.882 vụ án, 8.265 bị can; đang điều tra 2.410 vụ án và 3.261 bị can.

Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đã thụ lý, điều tra 22 vụ án, 605 bị can; đã kết luận điều tra 12 vụ, 486 bị can và đang điều tra 10 vụ án, 119 bị can.

Công tác thu hồi tài sản trong giai đoạn điều tra cũng được triển khai quyết liệt, kịp thời, điển hình như vụ Xuyên Việt Oil đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa trên 1.100 tỉ đồng, gần 700.000 USD và nhiều tài sản giá trị khác; vụ Phúc Sơn đã thu hồi hơn 300 tỉ đồng, gần 2 triệu USD, hơn 1.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hơn 500 cây vàng SJC…

Để tạo đột phá trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định công tác này là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm hàng đầu và coi phòng, chống lãng phí là cuộc chiến chống "giặc nội xâm" có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Sớm đưa thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí trở thành văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, trở thành "tự nguyện", "tự giác" như cơm ăn áo mặc hàng ngày.

Cạnh đó, Bộ Công an cho hay, thời gian tới sẽ đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc điều tra các vụ án lớn theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chỉ đạo và các vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên để phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và góp phần đảm bảo sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.