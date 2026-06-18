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Thời sự

TP.HCM: Xe ba gác bất ngờ bốc cháy khi đang chạy trên đường

Trần Kha
Trần Kha
Một chiếc xe ba gác máy đang chạy trên đường ở TP.HCM thì bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người đi đường bị một phen hoảng sợ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 18.6, người đàn ông ngoài 50 tuổi chạy xe ba gác máy trên đường Tạ Quang Bửu. Khi xe gần đến giao lộ đường Tạ Quang Bửu - Dương Quang Đông (phường Chánh Hưng, TP.HCM) thì bất ngờ lửa bùng lên từ khu vực gần động cơ và bình xăng.

Hiện trường cháy xe ba gác máy

ẢNH: TRẦN KHA

Ngay lập tức, người đàn ông dừng và nhảy khỏi xe, hô hoán người dân trợ giúp.

Người đàn ông nhanh chóng chạy vào nhà dân gần đó, cầm bình chữa cháy mini ra dập lửa. Một số người dân, bảo vệ của tòa nhà gần đó cũng cầm bình chữa cháy ra hỗ trợ. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Vụ cháy làm chiếc xe hư hỏng một phần. Theo tài xế lái xe ba gác máy, nguyên nhân ban đầu có thể do chiếc xe gặp sự cố bung ống dẫn xăng dẫn đến cháy. May mắn tài xế kịp nhảy khỏi xe, tháo bình xăng ra khỏi xe, ném xuống đường trước khi lửa bùng phát mạnh. 

Vụ việc khiến người dân quanh khu vực một phen nháo nhào. Trưa cùng ngày, tài xế đã đưa xe ba gác máy bị cháy ra khỏi hiện trường, tự khắc phục hậu quả, giao thông trên đường ổn định trở lại.

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