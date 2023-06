TP.HCM: Xe ben va chạm xe máy, 1 người tử vong

Hơn 15 giờ 30 ngày 19.6, Công an Q.Tân Phú vẫn đang xử lý hiện trường vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy tại giao lộ đường Chế Lan Viên - đường D9 (Q.Tân Phú).



Hiện trường vụ tai nạn TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 15 cùng ngày, xe ben BS 70C - 113.36 loại 25,5 tấn , lưu thông trên đường Chế Lan Viên, hướng từ đường Trường Chinh về đường Nguyễn Hữu Tiến. Khi đến giao lộ Chế Lan Viên - đường D9, xe ben va chạm với xe máy (chưa rõ biển số) do một người đàn ông cầm lái.

Sau va chạm, xe máy bị đẩy đi một đoạn, người đàn ông bị bánh xe ben cán qua, tử vong tại chỗ.

Công an có mặt xử lý hiện trường vụ tai nạn TRẦN KHA

Tại hiện trường, xe máy kẹt dưới gầm đầu xe ben, bị hư hỏng nặng. Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường. Qua khám nghiệm, công an thu giữ trên người nạn nhân một giấy căn cước công dân tên Nguyễn Đình Phước (35 tuổi, quê Quảng Nam). Công an cũng lấy lời khai, trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy khiến người đàn ông tử vong.