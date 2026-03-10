TP.HCM: Xét xử vụ án cấp chứng chỉ lái xe trái phép cho gần 16.000 người

Ngày 10.3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm 30 bị cáo có hành vi sai phạm trong việc cấp chứng chỉ lái xe trái phép cho gần 16.000 học viên.

Theo đó, bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải - GTVT), Nguyễn Văn Dương (cựu phó giám đốc trung tâm) cùng 24 bị cáo là lãnh đạo, nhân viên của 5 trung tâm khác bị xét xử về các tội: lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; giả mạo trong công tác; đưa hối lộ; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT) ẢNH: THẢO NHÂN

Liên quan vụ án, 2 cựu cán bộ thuế là Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An (Cục Thuế TP.HCM) bị xét xử về tội "nhận hối lộ" 446 triệu đồng; bị cáo Vũ Đức Thiệu (cựu Chủ tịch Hội đồng Trường cao đẳng GTVT Trung ương III), Hoàng Văn Tân (cựu hiệu phó, quyền hiệu trưởng) bị xét xử về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT được Sở GTVT TP.HCM cấp phép đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề lái ô tô các hạng B1, B2, C, nhưng không có chức năng sát hạch lái xe.

Không học, không thi vẫn có bằng

Từ tháng 10.2021 đến tháng 9.2022, sau khi Hồ Văn Búp được bổ nhiệm làm giám đốc, trung tâm nói trên mở 50 khóa đào tạo với hơn 3.800 học viên. Tuy nhiên, nhiều học viên không tham gia đủ thời gian học theo quy định, không đủ điều kiện thi tốt nghiệp; số trượt cũng nhiều, khiến lượng hồ sơ đăng ký thi giảm, trung tâm đứng trước nguy cơ thiếu hụt kinh phí hoạt động.

Tháng 11.2021, bị cáo Nguyễn Văn Dương đề xuất không yêu cầu học viên học lý thuyết, thi hết môn theo quy định mà chỉ hợp thức hóa số buổi học và kết quả thi. Phương án này được Búp và các cấp dưới thống nhất.

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: THẢO NHÂN

Sau đó, lãnh đạo trung tâm chỉ đạo nhân viên, giáo viên không tổ chức học tập trung, phân công ký khống sổ sách, bài thi để hợp thức hồ sơ. Khi tổ chức thi tốt nghiệp, giáo viên được giao nhiệm vụ đưa bảng tổng hợp điểm cho học viên ký khống; có trường hợp học viên không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký hoàn thiện hồ sơ.

Cơ quan tố tụng xác định, dù không tổ chức đào tạo thực hành theo quy định, Búp vẫn chỉ đạo giả mạo chữ ký giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy để cấp chứng chỉ lái xe trái phép cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,69 tỉ đồng.

Để hợp thức hóa hồ sơ đào tạo thực hành, Búp chỉ đạo mua 421 hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai doanh nghiệp xăng dầu. Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Búp bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 12,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, Búp đã đưa 1 tỉ đồng cho 2 cán bộ thuộc đoàn kiểm tra thuế để được bỏ qua sai phạm, trong đó 446 triệu đồng được xác định là tiền hối lộ nhằm tránh bị xử phạt số thuế lớn - khoảng 40 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương bị cáo buộc đồng phạm giúp sức, tham gia chỉ đạo giả mạo hồ sơ, mua hóa đơn khống và cùng kế toán trưởng chuẩn bị 446 triệu đồng để đưa hối lộ.

Với các hành vi trên, Búp bị truy tố về 4 tội danh nêu trên; còn Dương bị cáo buộc đồng phạm.

Ngoài ra, theo cáo trạng, với thủ đoạn tương tự, 4 trung tâm còn lại gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe đã cấp chứng chỉ trái phép cho hơn 12.000 học viên. Viện kiểm sát xác định lãnh đạo Trường cao đẳng GTVT Trung ương III không thực hiện nghiêm quy định nội bộ khi giao nhiệm vụ, ký văn bản ủy quyền trái quy định; đồng thời thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động các trung tâm trong quản lý đào tạo, hồ sơ và sát hạch. Việc buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng hợp thức hóa hồ sơ, đào tạo "khống", cấp chứng chỉ trái quy định; nhiều học viên không đủ điều kiện vẫn được dự sát hạch và cấp giấy phép lái xe nhằm trục lợi.

Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 20.3.