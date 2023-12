TP.HCM xóa đường dây bán gần 4.000 xe gian thành xe mới ra thị trường

Ngày 15.12, Công an TP.HCM vừa bắt giữ Bùi Văn Tân (40 tuổi, ngụ H.Hóc Môn), Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Nguyễn Trung Thông (cùng ngụ TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa dối khách hàng và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nghi phạm Bùi Văn Tân CTV

Theo Công an TP.HCM, qua rà soát công tác đăng ký, cấp biển số xe máy, tổ công tác Công an TP.HCM và Bộ Công an phát hiện một số hồ sơ xe mới, cấp lần đầu, có dấu hiệu mài, đục lại số máy, khung, nên tạm giữ. Nhiều lực lượng nghiệp vụ của Công an TP.HCM, công an quận, huyện, TP.HCM vào cuộc xác minh làm rõ.

Từ các dấu vết các xe, cảnh sát xác định được bán ra tại cửa hàng bán xe máy Tân Tiến (H.Bình Chánh, H.Hóc Môn) do Tân làm chủ.

Một trong những nghi phạm trong đường dây xe gian CTV

Khám xét cơ sở này và nhiều nơi liên quan, công an thu giữ 142 xe bị đục số khung, số máy nghi bị trộm cắp, hơn 10.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng, máy móc, thiết bị dụng cụ, dữ liệu điện tử.

Thuê mài, đục lại số khung, số máy với tiền công 1 triệu đồng/xe

Công an TP.HCM cho biết, từ năm 2021, Tân đã móc nối với những người khác để thu mua các xe máy không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ ở các tiệm cầm đồ, mạng xã hội. Để hợp thức hóa, Tân thu mua các phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/phiếu. Sau đó, Bùi Văn Tân đưa các xe mô tô không rõ nguồn gốc đến cửa hàng sửa xe Phát Đạt (tại H.Bình Chánh) do Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như làm chủ để thuê mài, đục lại số khung, số máy mới trùng khớp với số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô đã mua trước đó với tiền công là 1 triệu đồng/xe mô tô.

Xe gian công an thu giữ CTV

Đáng chú, nhằm tối đa hóa lợi nhuận bất chính thu được, Bùi Văn Tân tiếp tục chỉ đạo các nhân viên kỹ thuật của cửa hàng Tân Tiến 1 và Tân Tiến 2 tân trang những xe mô tô trên thành xe "lướt", xe mới để bán cho khách hàng với cam kết bảo đảm đăng ký xe cho khách hàng. Bùi Văn Tân chỉ đạo Nguyễn Trung Thông liên hệ với các đối tượng môi giới để làm dịch vụ đăng ký xe mô tô.

Công an xác định Tân đã bán ra gần 4.000 xe máy cho khách ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ trong năm 2023, hai cửa hàng của Tân đã tiêu thụ 1.500 chiếc, thu lợi khoảng 15 tỉ đồng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Công an TP.HCM đang mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024.

Hiện Công an TP.HCM điều tra làm rõ đường dây nói trên.