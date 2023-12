TP.HCM xử lý nghiêm việc hành hung nhân viên y tế Bệnh viện Q.7

Sáng 7.12, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cử tổ công tác đến làm việc với Bệnh viện Q.7 vì nơi này xảy ra một số vụ người dân hành hung nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ. Cùng tham dự buổi làm việc còn có đại diện của Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03 - Công an TP.HCM), UBND Q.7, Công an P.Tân Phú (Q.7).

Lãnh đạo Sở Y tế, UBND Q.7 và Công an P.Tân Phú thăm nhân viên y tế bị hành hung

Tại buổi làm việc, PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM thăm hỏi, động viên tập thể nhân viên khoa Cấp cứu và nhất là những nhân viên y tế bị hành hung.

Phó giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, Ban giám đốc Bệnh viện Q.7 rà soát và củng cố quy trình báo động "Code grey" về an ninh trật tự bệnh viện (do Sở Y tế ban hành). Trong đó, lưu ý thời gian kích hoạt đến công an địa phương để kịp thời hỗ trợ lực lượng bảo vệ bệnh viện đảm bảo an ninh, trật tự trong bệnh viện.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Q.7 triển khai thêm các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất tình huống thân nhân người bệnh bất ngờ gây rối hoặc hành hung nhân viên y tế khoa Cấp cứu. Cụ thể là phân luồng tiếp nhận, quy trình sàng lọc, nhận diện được các nguy cơ tiềm ẩn gây rối an ninh trật tự bệnh viện, tăng cường phân bổ nhân viên bảo vệ tại các điểm nóng.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng mong Công an P.Tân Phú và Công an Q.7 quan tâm và tăng cường hỗ trợ cho Bệnh viện Q.7 triển khai hiệu quả quy trình báo động "Code grey" về an ninh trật tự bệnh viện.

Việc hành hung nhân viên y tế Bệnh viện Q.7 được camera ghi lại BỆNH VIỆN CUNG CẤP

"Tình trạng hành hung nhân viên y tế là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tinh thần và phục vụ, nhất là trong tình huống cấp cứu người bệnh, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho đội ngũ nhân viên y tế. Hành vi hành hung nhân viên y tế là hành vi vi phạm pháp luật, cần được xã hội lên án và pháp luật xử lý nghiêm minh", lãnh đạo Sở Y tế lên án.

Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp Công an TP.HCM phát huy hiệu quả quy chế phối hợp, tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở y tế, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình thực hiện cấp cứu cho người bệnh.