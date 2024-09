Chiều 26.9.2024, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã thông tin về tình hình xử lý vi phạm nồng độ cồn trong thời gian vừa qua.

TP.HCM xử phạt gần 130.000 trường hợp nồng độ cồn trong 9 tháng

Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, trong 9 tháng đầu năm 2024, Công an thành phố đã phát hiện, xử phạt hơn 129.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng hơn 1.200 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023). So với cùng kỳ năm ngoái đã giảm gần 80 vụ tai nạn giao thông, giảm hơn 160 người chết. Riêng Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý hơn 72.000 trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, ma túy; trong đó có hơn 72.000 trường hợp người điều khiển phương tiện trên đường có nồng độ cồn, so cùng kỳ tăng 23.600 trường hợp.

Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, các phương pháp kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện qua hai lần: lần đầu đo định tính nhanh chóng, nếu có dấu hiệu vi phạm, sẽ tiến hành đo định lượng. Lực lượng CSGT khẳng định rằng hoạt động này không gây ùn tắc giao thông, đặc biệt trên các tuyến đường trọng điểm thì việc kiểm soát nồng độ cồn được coi là biện pháp thiết yếu không chỉ nhằm giảm thiểu tai nạn mà còn phòng ngừa các tội phạm khác có thể phát sinh.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH - HOÀNG MAI ANH

Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, thời gian qua, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn tại một số tuyến đường huyết mạch của TP.HCM.

Những nơi này có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tương đối cao; người tham gia giao thông đa dạng; việc vi phạm liên quan nồng độ cồn cũng diễn biến phức tạp.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2024, Đội CSGT Bến Thành (là đơn vị quản lý tuyến đường Nguyễn Văn Cừ) đã tăng cường kiểm soát nồng độ cồn, phát hiện xử lý hơn 1.700 trường hợp vi phạm liên quan đến người điều khiển phương tiện trên đường có nồng độ cồn.

Theo đại diện Công an TP.HCM, việc dừng phương tiện để kiểm soát, kiểm tra người điều khiển phương tiện giao thông là hoạt động nghiệp vụ của lực lượng CSGT nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, việc kiểm soát nồng độ cồn là chuyên đề thường niên, đây không chỉ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, mà còn để phòng ngừa các loại tội phạm có thể xảy ra sau khi sử dụng rượu bia như: tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, giết người.