TP.HCM yêu cầu công khai người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương nghiêm túc triển khai Chỉ thị 25 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tăng cường công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế nội bộ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, bảo đảm phù hợp quy định hiện hành và yêu cầu thực tiễn. Sau khi ban hành, các đơn vị phải tổ chức thực hiện nghiêm, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp, góp phần nâng cao tính minh bạch và đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin chính thống của công chúng.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị chủ động cử cán bộ được phân công nhiệm vụ phát ngôn tham gia các lớp bồi dưỡng về báo chí, nâng cao kỹ năng tiếp xúc, ứng xử và trả lời báo chí.

Một buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức ẢNH: NGUYÊN VŨ

Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm phối hợp tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về báo chí; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và bảo đảm quyền hoạt động báo chí hợp pháp.

Một nhiệm vụ khác là đăng tải, công bố công khai và cập nhật khi có thay đổi danh sách người phát ngôn của UBND TP.HCM, các sở, thanh tra thuộc UBND TP.HCM và UBND phường, xã, đặc khu. Việc công khai danh sách người phát ngôn nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên liên hệ và tiếp nhận thông tin chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền.

Trả lời báo chí trong vòng 24 giờ đối với vấn đề quan trọng

UBND TP.HCM cũng vừa ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND TP.HCM, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, hình thức và quy trình phát ngôn, cung cấp thông tin.

Theo quy chế, Chủ tịch UBND TP.HCM là người phát ngôn của UBND TP.HCM. Chánh văn phòng UBND TP.HCM được Chủ tịch UBND TP.HCM giao nhiệm vụ là người phát ngôn thường xuyên. Ngoài ra, người có trách nhiệm thuộc UBND TP.HCM có thể được ủy quyền phát ngôn về những vấn đề cụ thể được giao.

Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện bằng nhiều hình thức như họp báo trực tiếp hoặc trực tuyến; đăng tải nội dung phát ngôn trên Cổng thông tin điện tử TP.HCM; phát ngôn trực tiếp, trả lời phỏng vấn; gửi thông cáo báo chí, văn bản hoặc thư điện tử; trao đổi trực tiếp và cung cấp thông tin tại các cuộc giao ban báo chí.

UBND TP.HCM vừa ban hành quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí ẢNH: SỸ ĐÔNG

UBND TP.HCM thực hiện cung cấp thông tin định kỳ hằng tháng cho báo chí và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử TP.HCM. Thành phố tổ chức họp báo ít nhất 3 tháng một lần để cung cấp thông tin cho báo chí.

Khi xảy ra sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội, chậm nhất 24 giờ kể từ thời điểm UBND TP.HCM tiếp nhận và xử lý vụ việc theo thẩm quyền, người phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí.

Tương tự, khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND TP.HCM và vụ việc được xác định có tác động hoặc nguy cơ tác động đến dư luận xã hội, người phát ngôn cũng phải cung cấp thông tin ban đầu trong vòng 24 giờ.