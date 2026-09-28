TP.HCM yêu cầu không né tránh, đùn đẩy khi cung cấp thông tin cho báo chí

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU về tăng cường thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.



Theo Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ngày 1.7.2025, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí cũng có những thay đổi.

Vụ việc nghiêm trọng phải phát ngôn, cung cấp thông tin ngay

Các cơ quan hành chính nhà nước được yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị định 244/2026/NĐ-CP, đồng thời định kỳ rà soát, bổ sung quy chế nội bộ và phân công người phát ngôn theo quy định.

TP.HCM yêu cầu các đơn vị không né tránh khi cung cấp thông tin cho báo chí ẢNH: DIỆU MI

Người phát ngôn gồm người đứng đầu cơ quan; người được giao nhiệm vụ phát ngôn thường xuyên hoặc người được người đứng đầu ủy quyền phát ngôn về vấn đề cụ thể.

Đáng chú ý, người được giao nhiệm vụ hoặc được ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền lại cho người khác.

Khi giao nhiệm vụ hoặc thay đổi người phát ngôn, cơ quan, đơn vị, địa phương phải công khai họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử công vụ trong vòng 24 giờ; đồng thời thông báo Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM công bố, cập nhật danh sách.

Đối với vấn đề, vụ việc nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận, người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phải thực hiện ngay việc phát ngôn, cung cấp thông tin và duy trì thường xuyên trong quá trình xử lý để kịp thời định hướng dư luận, ổn định tình hình.

Việc cung cấp thông tin phải tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật trong quá trình điều tra, xử lý. Với vụ việc nhạy cảm, phức tạp có thể ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đơn vị phải báo cáo cấp trên và phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao để có phương án xử lý, cung cấp thông tin, định hướng dư luận.

Cung cấp thông tin cho báo chí qua cả mạng xã hội chính thức

Người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính thống về vấn đề báo chí phản ánh; tạo điều kiện để báo chí tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời, không được đùn đẩy, né tránh trách nhiệm và phải giải trình, làm rõ nội dung báo chí phản ánh.

Chỉ thị yêu cầu mở chuyên mục "Thông tin cung cấp cho báo chí" trên các cổng, trang thông tin điện tử và kênh, tài khoản mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức để đăng tải nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin. Khi xảy ra vụ việc đột xuất, bất thường, thông tin phải được cung cấp kịp thời trên các kênh chính thức.

TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội định kỳ hằng tuần ẢNH: DIỆU MI

Các trang, kênh, tài khoản mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính nhà nước phải được công bố trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan. Khi xảy ra trường hợp đột xuất, bất thường, thông tin phải được cung cấp kịp thời trên các kênh chính thức.

Với thông tin báo chí đăng tải chưa chính xác, chưa đầy đủ hoặc không đúng sự thật, cơ quan liên quan phải chủ động xác minh, làm rõ. Khi có căn cứ xác định thông tin không đúng sự thật, cơ quan có văn bản yêu cầu báo chí phản hồi, cải chính, xin lỗi theo quy định và gửi Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi, đôn đốc.

Trường hợp cần thiết, Sở Văn hóa và Thể thao xử lý vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí đăng thông tin không đúng sự thật. Ngược lại, nếu qua phản ánh báo chí phát hiện tập thể, cá nhân vi phạm, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải chỉ đạo xử lý kịp thời.

UBND TP.HCM được giao công khai, cập nhật danh sách người phát ngôn của UBND TP.HCM, các sở, thanh tra thuộc UBND TP.HCM và UBND xã, phường, đặc khu.

Trước đó, theo Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí đã có chuyển biến tích cực, song một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa chủ động, kịp thời cung cấp thông tin về các vụ việc liên quan.