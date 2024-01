TP.HCM yêu cầu đánh giá điều kiện hoạt động của Apax Leaders

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tại cuộc họp nghe Sở GD-ĐT báo cáo một số nội dung về cơ sở giáo dục ngoài công lập, đặc biệt là sau vụ lùm xùm liên quan đến Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders (gọi tắt là Apax Leaders).



Phó chủ tịch Dương Anh Đức giao Sở GD-ĐT phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức làm việc với lãnh đạo của Apax Leaders và yêu cầu thực hiện cam kết, cung cấp phương án khắc phục sai phạm và trách nhiệm đối với người học, cá nhân, tổ chức liên quan.

Đồng thời, Sở GD-ĐT phối hợp Sở KH-ĐT, Cục Thuế, BHXH TP.HCM đánh giá điều kiện tiếp tục hoạt động của Apax Leaders.

Ông Đức yêu cầu tổng hợp thông tin, tham mưu phương án giải quyết dứt điểm vụ việc và xây dựng kế hoạch công bố thông tin vụ việc đến xã hội. Các nội dung trên phải được báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 10.2.

Về công tác quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập, Phó chủ tịch TP.HCM lưu ý việc thông tin, tuyên truyền đến người dân cần cảnh giác, đề phòng khi tham gia sử dụng dịch vụ do các cơ sở này cung cấp.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng giao ngành công an hỗ trợ tăng cường an ninh trật tự tại các địa điểm có nguy cơ xảy ra mất an toàn, an ninh trật tự liên quan đến vụ việc của Apax Leaders. Trong có cần đánh giá mục đích, động cơ của các cá nhân, tổ chức cố tình làm mất an ninh trật tự và có biện pháp xử lý phù hợp.

Vụ việc lùm xùm giữa Apax Leaders và phụ huynh ở TP.HCM bắt đầu từ tháng 11.2022. Khi đó, nhiều phụ huynh phản ánh các trung tâm không đảm bảo chất lượng, tự ý đóng cửa và Apax Leaders nhiều lần thất hứa hoàn học phí rồi cắt liên lạc. Đến đầu tháng 4.2023, công ty mới chính thức "chốt" với phụ huynh lộ trình trả tiền nhưng vấn đề học phí vẫn dùng dằng.

Cuối tháng 12.2023, Apax Leaders tiếp tục gửi thư xin lỗi đến phụ huynh và học viên tại các trung tâm về việc không thực hiện được lộ trình thanh toán đã hứa.