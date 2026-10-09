TP.HCM yêu cầu không để phụ huynh tự xoay xở khi xảy ra ngộ độc thực phẩm

Ngày 9.10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố, đánh giá công tác 9 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.



Phải rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, đặc biệt trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trường học. Khi xảy ra sự cố, các đơn vị phải thống nhất phương án xử lý, xác định từng phần việc cụ thể, ưu tiên hỗ trợ học sinh và ổn định hoạt động nhà trường.

Theo ông Cường, việc xử lý không thể chỉ dừng ở yêu cầu ngừng cung cấp suất ăn, rồi để nhà trường và phụ huynh tự xoay xở. Cơ quan chức năng phải tính đến phương án tổ chức ăn uống, việc đưa đón học sinh, theo dõi, chăm sóc những em phải nhập viện và trách nhiệm đối với các chi phí phát sinh.



Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chỉ đạo cuộc họp ngày 9.10 ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Cường lưu ý một doanh nghiệp có thể cung cấp suất ăn cho nhiều trường. Khi đơn vị này dừng cung cấp, ảnh hưởng không chỉ ở nơi xảy ra sự cố mà còn tác động đến sinh hoạt của nhiều gia đình.

Về thông tin, ông Cường đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM làm đầu mối cung cấp thông tin cho dư luận khi phát sinh sự cố ngộ độc thực phẩm. Các đơn vị liên quan cần chuyển thông tin kịp thời về sở, bảo đảm báo chí được cung cấp thông tin chính xác, thống nhất.

Đồng thời, thành phố tiếp tục duy trì cung cấp thông tin thường xuyên, tăng chất lượng thông tin và phối hợp kiểm chứng, tránh thông tin không đầy đủ gây hoang mang.

Kiểm tra có trọng tâm, siết nguồn thực phẩm

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố ghi nhận 21 vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 9 vụ đã được kết luận ngộ độc, với 637 người mắc, 453 người đi viện, không có trường hợp tử vong.

Toàn thành phố kiểm tra 16.540 cơ sở, phát hiện 1.135 cơ sở vi phạm, chiếm 6,86%. Cơ quan chức năng đã xử lý 1.023 cơ sở, với số tiền phạt trên 11 tỉ đồng; đình chỉ 4 cơ sở, chuyển cơ quan điều tra một cơ sở có dấu hiệu tội phạm.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan báo cáo tại cuộc họp ẢNH: THÚY LIỄU

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trường học tiếp tục được tập trung. Thành phố đã tổ chức ký cam kết với 317 cơ sở cung cấp suất ăn, thực phẩm cho trường học; hướng dẫn lựa chọn nhà cung cấp, lưu mẫu và phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố.

Tuy nhiên, theo bà Lan việc kiểm tra định kỳ có thông báo trước còn khó phản ánh đầy đủ điều kiện hoạt động thực tế. Một số chợ truyền thống xuống cấp; cơ sở kinh doanh trực tuyến, thường xuyên thay đổi địa điểm gây khó khăn cho kiểm tra, truy xuất nguồn hàng.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn quản lý và nhiệm vụ phân cấp tăng, trong khi nhân lực chưa tăng tương ứng. Cấp xã còn nhiều công chức kiêm nhiệm, chưa được đào tạo sâu về kiểm tra, xử lý vi phạm và quản lý dữ liệu.

Trước nhu cầu thực phẩm tăng vào dịp lễ, tết, ông Cường yêu cầu kiểm tra, hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp liên ngành thường xuyên. Việc kiểm soát phải gắn với bảo đảm nguồn hàng đáp ứng nhu cầu người dân.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Sở An toàn thực phẩm và Công an TP.HCM; kiểm tra, giám sát đội ngũ thực thi, ngăn ngừa việc lợi dụng hoạt động kiểm tra để làm sai quy định.

Thành phố sẽ tiếp tục kiểm soát thực phẩm kinh doanh trên mạng, thực phẩm nhập khẩu; thúc đẩy truy xuất nguồn gốc, chuỗi thực phẩm an toàn và mô hình chợ, bảo đảm an toàn thực phẩm. Các ngành phải chuẩn bị kỹ phương án phục vụ những sự kiện lớn, lễ hội cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.