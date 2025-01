TP.HCM yêu cầu tăng cường quản lý trường ngoài công lập

Trường quốc tế Ngôi sao Sài Gòn ẢNH: WEBSITE CỦA NHÀ TRƯỜNG

Trong đó, UBND TP.HCM đề nghị các sở, ngành, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện nghiêm túc thực hiện Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 28.3.2024 của UBND TP.HCM về ban hành quy chế phối hợp giữa Sở GD-ĐT và các sở, ban, ngành thuộc UBND TP.HCM, Cục Thuế TP.HCM, Bảo hiểm Xã hội TP.HCM, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM.

Cũng trong văn bản chỉ đạo nói trên, UBND TP.HCM đề nghị Công an TP chủ động phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình an ninh trật tự, có phương án xử lý chủ động nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại Trường quốc tế Ngôi sao Sài Gòn nói riêng và các trường ngoài công lập trên địa bàn TP nói chung trong thời gian tới.

Đồng thời giao Sở GD-ĐT tiếp tục phối hợp với UBND TP.Thủ Đức, Chi cục Thi hành án dân sự TP.Thủ Đức và các cơ quan có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh Trường quốc tế Ngôi sao Sài Gòn sớm ổn định học tập.

Theo thông tin của Sở GD-ĐT TP.HCM, Trường quốc tế Ngôi sao Sài Gòn được UBND quận 2 cho phép thành lập theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 8.1.2014 và được Phòng GD-ĐT quận 2 cho phép hoạt động giáo dục theo Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn hoạt động giáo dục số 378/GCN-GDĐT ngày 5.6.2015 (thời gian hoạt động từ 1.4.2015 đến 31.3.2020).

Từ tháng 10.2023, Trường quốc tế Ngôi sao Sài Gòn đã không được Sở GD-ĐT cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục, không được tổ chức tuyển trẻ và học sinh mới do đơn vị xảy ra tranh chấp pháp lý về đất đai sau dịch Covid-19.

Đồng thời Sở GD-ĐT yêu cầu nhà trường không được tuyển sinh trong năm học 2024-2025 nhưng trường này vẫn tuyển sinh.

Ngày 24.10.2024, Sở GD-ĐT đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất tình hình hoạt động thực tế của Trường quốc tế Ngôi sao Sài Gòn (bao gồm Trường mẫu giáo quốc tế Ngôi sao Sài Gòn và Trường tiểu học quốc tế Ngôi sao Sài Gòn). Thanh tra Sở đã ban hành giấy mời người đại diện theo pháp luật của 2 trường nói trên thuộc Công ty TNHH Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn làm việc và xử l‎‎‎‎‎ý các sai phạm theo quy định.

Tuy nhiên qua 4 lần mời (tháng 11 và tháng 12.2024), Trường mẫu giáo quốc tế Ngôi sao Sài Gòn và Trường tiểu học quốc tế Ngôi sao Sài Gòn cử người đại diện pháp luật chưa thể hiện tinh thần phối hợp. Vì vậy, tại buổi làm việc Thanh tra Sở không xác lập được biên bản vi phạm hành chính đối với Trường mẫu giáo quốc tế Ngôi sao Sài Gòn và Trường tiểu học quốc tế Ngôi sao Sài Gòn vì theo quy định, ký biên bản với Thanh tra Sở phải là người đại diện pháp luật của trường hoặc được ủy quyền pháp luật ký biên bản. Thanh tra Sở hiện đang tạm dừng việc xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu đơn vị cử người đại diện theo pháp luật làm việc đúng quy định pháp luật.

Ngày 6.12.2024, Chi cục Thi hành án dân sự TP.Thủ Đức đã có thông báo về việc cưỡng chế thi hành án đối với Công ty TNHH Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn, địa chỉ: Khu dân cư số 5 (thửa đất 94, 811, tờ bản đồ số 20, 31, 32), phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM.

Ngày 13.12.2024, Sở GD-ĐT đã ban hành văn bản số 8064/SGDĐT-TCCB về việc đề nghị Trường quốc tế Ngôi sao Sài Gòn ngừng hoạt động và phối hợp thi hành án. Trong đó, Sở GD-ĐT đề nghị Công ty TNHH Quốc tế Ngôi sao Sài Gòn và Trường quốc tế Ngôi sao Sài Gòn ngừng tất cả các hoạt động tại Trường Ngôi sao Sài Gòn tại địa chỉ Khu dân cư số 5 (thửa đất số 94, 811 tờ bản đồ số 20, 31, 32), phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM và phối hợp với các cơ quan có liên quan để thi hành bản án theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, ngày 15.12, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có công văn hướng dẫn thực hiện chuyển trường và tiếp nhận học sinh chuyển trường từ Trường quốc tế Ngôi sao Sài Gòn.

Trong đó yêu cầu Hiệu trưởng Trường tiểu học quốc tế Ngôi sao Sài Gòn phân công nhân sự, tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển trường; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh học sinh khi đến liên hệ và cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định khi phụ huynh học sinh làm thủ tục chuyển trường.

Yêu cầu hiệu trưởng các trường phổ thông căn cứ theo hướng dẫn thực hiện chuyển trường của Sở GD-ĐT TP.HCM quy định, thực hiện tiếp nhận các học sinh chuyển trường đến theo yêu cầu của cha mẹ học sinh. Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và các quận, huyện hướng dẫn các trường phổ thông thực hiện việc tiếp nhận học sinh chuyển đến từ Trường tiểu học quốc tế Ngôi sao Sài Gòn theo đúng quy định và đảm bảo việc tiếp nhận được thuận lợi và nhanh chóng.