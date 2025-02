TP.Huế: Khởi tố bị can làm giả 27 giấy phép lái xe

Ngày 22.2, Công an TP.Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Huỳnh Thanh Truyền (50 tuổi, ở P.Thuận An, Q.Thuận Hóa, TP.Huế) liên quan đến hành vi mua, bán giấy phép lái xe giả.



Huỳnh Thanh Truyền tại thời điểm bị khởi tố ẢNH: TRẦN HỒNG

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6.2023 đến tháng 12.2024, Truyền biết nhiều người ở địa phương có nhu cầu sử dụng giấy phép lái xe máy hạng A1 nên đã tiếp cận, gợi ý làm giả giấy phép lái xe với giá 1,1 triệu đồng/giấy phép.

Sau đó, Truyền chụp CCCD của người có nhu cầu và gửi cho 1 người quen trên mạng xã hội để làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan giả; mức phí mà Truyền chi trả cho người làm giả này là 800.000 đồng/giấy phép lái xe.

Truyền khai nhận đã cùng người quen trên mạng xã hội làm được 27 giấy phép lái xe hạng A1 giả và bán cho các cá nhân trên địa bàn TP.Huế.

Hiện Công an TP.Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Truyền và các nghi phạm liên quan vụ làm giả, mua bán giấy phép lái xe giả.