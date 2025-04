TP.Thủ Đức (TP.HCM) vừa đề xuất phương án chia tách 34 phường hiện hữu thành 12 phường mới, trong đó có 5 phường đặt tên mới, 7 phường giữ lại tên phường cũ.

Thay vì đặt tên theo số thứ tự như trước, trong lần đề xuất này, UBND thành phố Thủ Đức đề xuất đặt tên phường theo chữ. Phương án này ngay lập tức nhận được sự bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

TP.Thủ Đức đề xuất đặt phường theo tên thay cho số, người dân nói gì?

Hiện nay, TP.Thủ Đức rộng hơn 211 km2, dân số gần 1,4 triệu dân, hiện có 34 phường và 644 khu phố. Phương án mới của TP.Thủ Đức có sự thay đổi so với thời điểm cuối tháng 3.2025, khi địa phương dự kiến tách thành 9 phường.

Theo phương án mới, TP.Thủ Đức chia tách thành 12 phường, trong đó có nhiều phường đổi tên mới.

Theo đề xuất mới, TP.Thủ Đức dự kiến từ 34 phường, sau sáp nhập còn 12 phường ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, hợp nhất phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và một phần phường Linh Đông thành phường Hiệp Bình. Hợp nhất phường Bình Chiểu, Tam Bình và Tam Phú thành phường Tam Bình.

Hợp nhất phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Trường Thọ, một phần Linh Tây và phần còn lại của Linh Đông thành phường Thủ Đức.

Hợp nhất phường Linh Trung, Linh Xuân và phần còn lại của Linh Tây thành phường Linh Xuân. Hợp nhất phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ thành phường Long Bình.

Hợp nhất phường Hiệp Phú, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A và Tăng Nhơn Phú B thành phường Tăng Nhơn Phú. Hợp nhất phường Phước Bình, Phước Long A và Phước Long B thành phường Phước Long.

Hợp nhất phường Long Phước và Trường Thạnh thành phường Long Phước. Hợp nhất phường Long Trường và Phú Hữu thành phường Long Trường.

Hợp nhất phường An Khánh, An Lợi Đông, Thảo Điền, Thủ Thiêm và một phần phường An Phú thành phường An Khánh. An Khánh dự kiến là phường mới có nhiều phường cũ gộp lại nhất.

Hợp nhất phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây và phần còn lại của An Phú thành phường Bình Trưng. Cuối cùng, hợp nhất phường Cát Lái và Thạnh Mỹ Lợi thành phường Cát Lái.

Như vậy, có 5 phường đặt tên mới gồm: Hiệp Bình, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Phước Long và Bình Trưng.