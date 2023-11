TP.Thủ Đức: Hai ngày cuối tuần phát hiện 77 lái xe vi phạm nồng độ cồn

Ngày 7.11, Phòng CSGT (PC08) – Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đang phối hợp Công an TP.Thủ Đức tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Kế hoạch này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện có uống rượu, bia.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Xiển (TP.Thủ Đức) TRẦN DUY KHÁNH

Theo PC08, thực hiện kế hoạch này, mỗi ngày các Đội CSGT (thuộc PC08) đang quản lý các tuyến đường trên địa bàn TP.Thủ Đức như: Cát Lái, Hàng Xanh, Bình Triệu, Rạch Chiếc sẽ phối hợp Công an TP.Thủ Đức tổ chức các chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường. Kế hoạch phối hợp này nhằm xử lý tình trạng người lái xe sau khi uống rượu bia, điều khiển phương tiện lưu thông vào các tuyến đường nhánh, tiếp giáp địa bàn quản lý để tránh sự kiểm tra của CSGT.

Theo PC08, trong hai ngày cuối tuần 4 - 5.11 vừa qua, các tổ chuyên đề phối hợp giữa Phòng CSGT và Công an TP.Thủ Đức đã kiểm tra hơn 618 trường hợp người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Trong đó, CSGT phát hiện 76 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe máy và 1 trường hợp điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn. Kế hoạch phối hợp xử lý nồng độ cồn giữa Phòng CSGT và Công an TP.Thủ Đức sẽ kéo dài đến hết năm 2023.