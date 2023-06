Tra cứu, đặt vắc xin mọi lúc mọi nơi với Mobile App VNVC

Từ hôm nay (5.6), ứng dụng "trợ lý tiêm chủng" - Mobile app VNVC chính thức có mặt trên cả hai nền tảng iOS và Android. Người dùng dễ dàng tải về, cài đặt và sử dụng trên thiết bị di động từ kho ứng dụng có sẵn trên Google Play và App Store.

Sự kiện ra mắt Ứng dụng Mobile App VNVC nằm trong chuỗi chương trình "Hành động vì cộng đồng được bảo vệ bởi vắc xin" của Hệ thống tiêm chủng VNVC, bao gồm nhiều hoạt động giúp nâng cao nhận thức về vai trò của vắc xin và tiêm chủng để chủ động bảo vệ sức khỏe trước những dịch bệnh nguy hiểm, đồng thời giúp người dân dễ dàng tiếp cận với dịch vụ tiêm chủng vắc xin an toàn, chất lượng với chi phí hợp lý. VNVC cũng dành tặng hàng trăm nghìn mũi tiêm vắc xin Cúm miễn phí cho cộng đồng nhằm đưa tỷ lệ người dân Việt Nam được bảo vệ trước bệnh cúm nguy hiểm từ 4% lên 10% vào cuối năm 2025.

"Trợ lý tiêm chủng" cho mọi nhà

Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể hoàn tất việc đăng ký để trải nghiệm các tính năng trên app như: tra cứu lịch sử tiêm chủng, xem danh mục vắc xin cần thiết, đặt mua vắc xin ngay trên app, xem các mũi vắc xin đề xuất cho bản thân, đọc tin tức mới về vắc xin, nhận thông báo ưu đãi vắc xin…

Đặc biệt, đây là ứng dụng tiêm chủng vắc xin hiếm hoi tại Việt Nam cung cấp toàn diện các tính năng quan trọng nhằm theo dõi và tra cứu thông tin tiêm chủng trọn đời.

App VNVC có đầy đủ tính năng tra cứu lịch sử tiêm chủng, đặt mua vắc xin ngay trên app, xem các mũi vắc xin đề xuất cho bản thân…

Minh Tâm

Lần đầu tiên tải app VNVC về sử dụng, chị N.N. Sương (30 tuổi, ngụ quận 3) cho biết rất bất ngờ khi lịch sử tiêm chủng từ 5 năm trước của chị vẫn còn được lưu rất chi tiết trên app.

"Dựa trên lịch sử tiêm chủng và vắc xin đề xuất cho mỗi cá nhân, tôi và người thân dễ dàng chọn loại vắc xin để tiêm và tiêm nhắc, phòng ngừa bệnh tật. Thời gian gần đây, nghe thông tin nhiều loại vắc xin khan hiếm, tôi sẽ sử dụng tiện ích đặt mua vắc xin để giữ các loại vắc xin cần thiết cho bản thân và gia đình. Không chỉ thế trên app này mình có thể tra cứu các sản phẩm vắc xin để biết còn hay hết khỏi mất công đến trung tâm", chị Sương chia sẻ.

App VNVC nhắc lịch tiêm, hạn chế bỏ lỡ vắc xin quan trọng

Bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, sau đại dịch, nhận thức về vai trò quan trọng của vắc xin đối với sức khỏe, tính mạng của trẻ em và người lớn tăng lên đáng kể. Bởi, người dân thấy được ý nghĩa của việc phòng bệnh dịch nguy hiểm nhờ vắc xin vừa đơn giản, hiệu quả, an toàn và ít chi phí so với điều trị bệnh. Do đó tỷ lệ trẻ em và người lớn chủ động đến các trung tâm VNVC tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch đã gia tăng.

Các chuyên gia khuyến cáo trong bất cứ trường hợp nào, trẻ em và người lớn cũng không nên trì hoãn hoặc chờ đợi vắc xin. Tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch mới phát huy tối đa hiệu quả bảo vệ, phòng ngừa bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Khách hàng chia sẻ nhật ký tiêm chủng lên VNVC app sau khi thực hiện xong mũi tiêm cho con tại VNVC Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận

Minh Tâm

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết nhiều bệnh truyền nhiễm như sởi, viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib, bại liệt… vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn, có thể lây nhiễm cho trẻ bất cứ lúc nào do vậy cần phải tiêm chủng ngay khi đến lịch.

Theo bác sĩ Chính, trước tình hình vắc xin 5 trong 1 khan hiếm như hiện nay, phụ huynh có thể chuyển đổi sang vắc xin 6 trong 1 để đảm bảo lịch tiêm cho trẻ.

"Nếu tiêm vắc xin 6 trong 1, bố mẹ không cần phải bổ sung thêm mũi vắc xin bại liệt hoặc viêm gan B tùy theo loại vắc xin như tiêm 5 trong 1", BS Chính nói.

Theo ước tính của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, tiêm chủng là một hoạt động đầu tư tài chính khôn ngoan vì chi phí khám và điều trị bệnh tốn kém gấp 16 lần chi phí tiêm vắc xin phòng bệnh. Chẳng hạn mỗi 100 USD (khoảng 2,5 triệu đồng) đầu tư vào chích ngừa giúp tiết kiệm 1.600 USD (khoảng 40 triệu đồng) chi phí khám và điều trị bệnh.

Trong bối cảnh nhiều nơi thiếu vắc xin và nhiều bệnh dịch bắt đầu mùa cao điểm, giờ đây với sự hỗ trợ của Mobile App VNVC, người dùng dễ dàng quản lý trọn vẹn các thông tin về vắc xin, lịch tiêm, mũi tiêm và phác đồ khi thực hiện dịch vụ. Tính năng nhắc hẹn tích hợp trong ứng dụng giúp người dùng lưu ý lịch tiêm nhắc lại đúng lịch, nâng cao hiệu quả bảo vệ sức khỏe.