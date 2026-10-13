Trả lại hồ sơ đất đai của dân, Phó chủ tịch phường bị yêu cầu kiểm điểm

Ngày 13.10, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đã ký thay Chủ tịch UBND tỉnh kết luận số 15923/KL-UBND về nội dung tố cáo của công dân liên quan đến việc ông T.M.D, Phó chủ tịch UBND phường Tiến Thành, ký 3 thông báo trả 3 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của công dân.

Theo kết luận, công dân tố cáo ông T.M.D do ký ban hành 3 thông báo (số 1810, 1811 và 1812/TB-UBND ngày 11.11.2025) về việc xác nhận kết quả đăng ký đất đai và trả hồ sơ "không đúng quy định".

Người tố cáo đồng thời cho rằng, UBND phường Tiến Thành chưa kiểm tra, xác minh đầy đủ trước khi trả hồ sơ, chưa hướng dẫn bổ sung giấy tờ và cho rằng các thửa đất đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo khoản 3, điều 138 luật Đất đai năm 2024.

Theo hồ sơ, vụ việc bắt đầu từ 3 hồ sơ đăng ký đất đai của ông Huỳnh Văn Nh., được nộp ngày 27.3.2025 tại UBND xã Tiến Thành (cũ), có thời hạn trả kết quả ngày 5.5.2025. Tuy nhiên, hồ sơ kéo dài nhiều tháng chưa được giải quyết.

Đến ngày 11.11.2025 (lúc này là phường Tiến Thành mới, sau hợp nhất), ông T.M.D đã ký các thông báo trả hồ sơ với lý do "đất có nguồn gốc cha mẹ cho", nhưng thiếu giấy tờ tặng cho, đồng thời viện dẫn điều 45 luật Đất đai năm 2024.

Không đồng tình với cách xử lý này, công dân gửi đơn tố cáo ông D. lên UBND tỉnh Lâm Đồng. Ngày 30.3.2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thụ lý giải quyết tố cáo.

Người dân tố cáo Phó chủ tịch UBND phường Tiến Thành sau khi bị thông báo trả lại hồ sơ đăng ký lần đầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ẢNH: QUẾ HÀ

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận người dân tố cáo "đúng một phần"

Giải trình với cơ quan chức năng, UBND phường Tiến Thành cho biết sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1.7.2025, phường tiếp nhận hồ sơ tồn đọng từ UBND xã Tiến Thành (cũ).

Hồ sơ bàn giao chỉ có danh sách giao nhận, không thể hiện đầy đủ thành phần giấy tờ và nguyên nhân chưa giải quyết. Trong khi đó, lịch sử biến động đất đai phức tạp, cán bộ địa chính cũ đã chuyển công tác, khiến việc rà soát mất nhiều thời gian.

Phường cho rằng 3 hồ sơ không có giấy tờ tặng cho theo quy định nên đã trả lại, đồng thời xin lỗi công dân vì giải quyết trễ hạn.

Tuy nhiên, theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, việc ông D. viện dẫn điều 45 luật Đất đai năm 2024 để trả hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu của người dân là chưa phù hợp với nội dung, tính chất thủ tục hành chính đang giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận người dân tố cáo "đúng một phần" ẢNH: QUẾ HÀ

"Điều 45 quy định về điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất, trong đó có chuyển nhượng, tặng cho, chứ không trực tiếp quy định thủ tục đăng ký đất đai lần đầu", kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh nêu.

Đáng chú ý, kết luận xác định việc kiểm tra, chồng ghép bản đồ và đối chiếu hồ sơ địa chính chỉ được UBND phường thực hiện sau khi công dân tố cáo và vụ việc được UBND tỉnh thụ lý.

Như vậy, các bước xác minh quan trọng chưa được thực hiện đầy đủ trước khi ban hành thông báo trả hồ sơ.

Đối với việc hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cơ quan chức năng cũng không có tài liệu chứng minh UBND phường đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm này trước khi trả hồ sơ. Đây là 3 nội dung tố cáo được UBND tỉnh xác định có cơ sở.

Tuy nhiên, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chưa chấp nhận nội dung công dân cho rằng "đương nhiên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai, theo khoản 3, điều 138 luật Đất đai năm 2024".

Qua rà soát bổ sung, phần lớn diện tích của 3 thửa đất đăng ký có dấu hiệu trùng lấn với các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận cho hộ dân khác từ những năm 1995 và 2000. Thông tin về nguồn gốc đất cũng chưa thống nhất giữa khai hoang, sang nhượng và cho tặng.

Vì vậy, việc xác định quyền sử dụng đất và điều kiện cấp giấy chứng nhận cần tiếp tục được kiểm tra, làm rõ, không thể chỉ căn cứ vào yêu cầu của người đăng ký.

Không để hồ sơ đất đai của người dân tiếp tục bị treo nhiều ngày

Từ kết quả xác minh, kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Chủ tịch UBND phường Tiến Thành, phối hợp cơ quan đăng ký đất đai rà soát lại cả 3 hồ sơ nêu trên, làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng, vị trí, diện tích, tình trạng pháp lý và phần diện tích chồng lấn. Trên cơ sở đó, các cơ quan phải xem xét, giải quyết hồ sơ cho công dân theo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, không để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn kéo dài mà không giải quyết hoặc không hướng dẫn người dân kịp thời. Thanh tra tỉnh được giao đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận này; Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện niêm yết công khai kết luận tố cáo.

Về trách nhiệm, Chủ tịch UBND phường Tiến Thành phải tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông T.M.D (Phó chủ tịch UBND phường ký thông báo), bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết hồ sơ chưa đầy đủ và các tổ chức, cá nhân liên quan tại phường.

Những tổ chức, cá nhân thuộc UBND xã Tiến Thành (cũ) có liên quan đến việc để 3 hồ sơ quá hạn nêu trên cũng phải được kiểm điểm trách nhiệm.