Tại sao Lâm Đồng kiểm tra đột xuất thủ tục hành chính về đất đai?

Ngày 12.10, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đoàn kiểm tra thủ tục hành chính về đất đai đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành báo cáo khẩn trong ngày để phục vụ công tác kiểm tra.

Theo công văn do ông Trần Thanh Toàn, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, trưởng đoàn kiểm tra, ký ban hành, yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (bao gồm các chi nhánh) và UBND 124 xã, phường, đặc khu Phú Quý phải khẩn trương lập báo cáo theo mẫu, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng gửi về đoàn kiểm tra qua Văn phòng UBND tỉnh trong ngày 12.10.

Đáng chú ý, đợt kiểm tra sẽ được tiến hành đột xuất, ngẫu nhiên và không thông báo trước. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép trưởng đoàn trực tiếp quyết định lựa chọn cơ quan, đơn vị, địa phương để kiểm tra.

Kiểm tra hồ sơ đất đai từ 1.7.2025

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Thời kỳ kiểm tra được xác định từ ngày 1.7.2025 đến ngày 10.10.2026. Đoàn sẽ trực tiếp kiểm tra các đơn vị được lựa chọn trong khoảng thời gian từ ngày 12.10 đến ngày 20.10.2026.

Lâm Đồng kiểm tra đột xuất 124 xã, phường, đặc khu về thủ tục đất đai ẢNH: QUẾ HÀ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn đang thu thập dữ liệu, hồ sơ từ cơ sở gửi về nên chưa thể công bố cụ thể thời điểm tiến hành kiểm tra thực tế tại từng địa phương, đơn vị.

Trước đó, ngày 10.10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ký Quyết định số 4957/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác giải quyết thủ tục hành chính đất đai.

Đoàn do ông Trần Thanh Toàn, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, làm trưởng đoàn; ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ (Sở Nội vụ), làm phó trưởng đoàn. Các thành viên còn lại đến từ Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Qua kiểm tra, đoàn sẽ làm rõ những hạn chế, sai phạm và tình trạng hồ sơ trễ hẹn; từ đó đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm, đồng thời kiến nghị giải pháp cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Chấn chỉnh tình trạng hồ sơ đất đai trễ hạn

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, qua phản ánh của người dân và doanh nghiệp, việc giải quyết thủ tục giấy tờ về đất đai vẫn còn dấu hiệu tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân.

Nhiều hồ sơ tồn đọng, trễ hạn, thậm chí kéo dài nhiều tháng chưa có kết quả cuối cùng, gây bức xúc cho công dân.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết hồ sơ, đặc biệt là các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở cơ sở. Mục tiêu là chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.